【債務危機】美6月預算赤字飆至8630億美元　逼近2019全年赤字

據外國傳媒報道，美國國會預算辦公室周三(8日)公布最新預算赤字，因要對抗疫情，政府的支出大增3倍，新增確診病例造成衛生安全相關的支出增加，包括醫療保險及向醫院提供的緊急資金等。美國稅收方面亦出現下滑，6月預算赤字飆升至8,630億美元，逼近2019年全年的預算赤字。

政府支出在6月大增至1.1萬億美元，有將近一半的支出是透過小企業薪金保護計劃(PPP)，提供小企紓困貸款；為了「保就業」，美國國會亦在3月通過了中小企紓困法案，協助企業發放員工薪金，避免失業人口繼續攀升。

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其他開支如失業保險金，於6月亦大幅增加，達到1160億美元，遠高於去年同期的20億美元，原因是美國雖已開始恢復經濟活動，但仍有數百萬名勞工處於失業狀態。

另外，由於員工薪金降低及經濟活動減少，導致稅收下滑，政府亦將繳稅期限延長至7月15日，因此，在政府支出攀升的同時，收入卻大跌28%至2,420億美元。在本財政年度的前 9 個月，美國政府預算赤字總額達2.7萬億美元，為去年同期3倍。

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