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【新冠肺炎】第三波疫情殺到！　參考年初經驗哪些股份能受惠？

金融經濟 10:00 2020/07/12

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【新冠肺炎】第三波疫情殺到！　參考年初經驗哪些股份能受惠？

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，港府周五公布新增38宗確診，32宗為本地個案。教育局宣布全港中小學幼稚園下周一（10日）起提早放暑假。受疫情受惠股周五已蠢蠢欲動，參考年初經驗，哪些股份有機會再被炒作？

相關文章：【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發

港視

港視 （01137） 被視為疫下最大受惠股。在疫情期間，港視旗下HKTV MALL口罩及消毒用產品銷售急增，不少人避免外出選擇網購，港視日用品、食品的銷售也受刺激。另外，港視從政府的保就業計劃領取3,274萬元補貼，是全港受惠最多的僱主之一。港視周五率先炒高，逆市升近7%。第三波疫情不排除再成為港視股價催化劑。

相關文章：【HKTVmall】港視股價飈近兩成　盈喜預告虧轉盈賺不少於9000萬

相關文章：【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）

口罩概念股

疫情下，比亞迪 （01211） 化身全球最大口罩生產商。富瑞發表報告指出，看好比亞迪下半年和全年業績盈利，料分別增5.6倍和66%，主要看好比亞迪口罩業務需求穩定。該行指出，比亞迪上半年汽車總銷量跌30.4%。，但比亞迪是口罩的市場領導者，可以抵銷短線不利，料上半年集團收入只跌6.6%，半年盈利更可升11.4%。

相關文章：【比亞迪股價】富瑞看好比亞迪口罩生意抵銷不利　大升目標價3成半

另一邊廂，個別口罩概念股周五見炒作，仙股共享集團  （03344） 周五升60%報0.016元。共享集團此前宣布，斥1,272萬元收購外科口罩生產業務。這令人聯想2、3月份市場熱炒口罩概股念。

年初市場瘋搶口罩，不少企業也紛紛投資口罩業務，如滿地科技 （01400） 、經營「Veeko」、「Wanko」，以及「Colourmix」等女性時裝和化妝品品牌的威高國際 （01173） 、建溢國際 （00638） 及大洋集團 （01991） 等。不過，事隔多月，市場口罩供應已充足，今次口罩概股念未必能隻隻受惠。

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