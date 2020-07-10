【疫情交友】Tinder推視像通話功能　方便在家交友

▲ 為了提升用戶體驗，近日Tinder終於推出視像通話功能，即使在家中都可以結識各地朋友。

新冠肺炎疫情期間爆紅的綫上交友軟件Tinder，目前在全球擁有眾多的用戶人數。為了提供更佳的用戶體驗，近日Tinder宣布推出視像通話功能，用戶即使留在家中，都可以結識來自世界各地的朋友。

較早前，Tinder母公司Match Group曾經宣布，會在今年內推出視像聊天功能。日前，Tinder終於正式推出全新「Face to Face」功能，用戶可透過視像通話見面，避免出外活動。現時部分國家或地區用戶已可率先試用，雙方需要開啟「Face to Face」功能，才能視像聊天。

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Tinder表示，目前功能處於測試階段，除了在美國個別州份推出以外，另外亦會在澳洲、巴西、智利、法國、印尼、意大利、泰國和越南等地開放。另外，用戶需遵守Tinder訂立的基本守則，包括禁止色情及暴力等內容，系統亦會要求用戶在結束視像通話後，提供使用感受及意見。

疫情期間，Tinder使用量在全球不斷上升，同時亦為該公司帶來可觀的盈利。較早前，調研機構Sensor Tower發表的最新報告顯示，Tinder在今年上半年，成為全球最吸金的非遊戲類應用程式，共獲得4.33億美元（約33億港元）的收入。

責任編輯：李寶如