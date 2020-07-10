【網絡安全】Check Point推Infinity SOC　具AI事件分析功能

▲ 近日Check Point推出Infinity SOC，聲稱有AI事件分析功能，可自動防禦、檢測、調查關鍵事件，並支援修復功能。

人工智能（AI）分析功能強大，用於分析及偵測網絡攻擊最好不過。近日Check Point就推Infinity SOC，聲稱有AI事件分析功能，可自動防禦、檢測、調查關鍵事件，並支援修復功能。

由於大部分機構和組織都使用多種產品，每天會彈出數百萬個事件日誌和警報，其安全營運中心（SOC） 團隊很難識別，並防禦在複雜網絡環境中的惡意活動。而Infinity SOC現時已成為Check Point Research分析團隊每天所使用的工具，用作披露與調查目前最危險、最複雜的網絡攻擊。

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透過Infinity SOC，系統可利用AI事件分析功能，過濾每天產生的數百萬個日誌和警報，協助企業保安團隊辨識和攔截網絡攻擊。 Infinity SOC亦能自動將警報分類，加快對關鍵攻擊的應對，並可為客戶端提供一鍵修復。

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此外，Infinity SOC亦可幫助提高團隊的營運效率，降低總體擁有成本（TCO）。在一項SOC調查中，68% 的受訪者表示，他們所分析的事件中有一半為誤報，而關鍵攻擊又常常被漏檢。而98%的IT安全專業人員表示，在面臨SOC方面的挑戰，其中主要的營運挑戰包括：手動分析和修復事件（52%）、準確辨識最關鍵事件（52%）及日誌和警報超載（51%）。

責任編輯：施雯雯