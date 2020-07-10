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【一名經人】羅家聰：衝突

名人薈萃 22:11 2020/07/10

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說這是戰爭的年代有點誇張，畢竟迄今所打的仍僅銀彈戰而非真槍實彈戰。然而，說這是衝突的年代則無人反對了，因為這不單見諸國際間，不少國內亦充斥着衝突。

相關文章：【一名經人】羅家聰：下一個香港

中西衝突從來未止

最顯眼的中、西衝突，表面在於貿易、5G，實際在於霸主地位，而霸主的意義，在於控制思想（價值）多於擁有（物質）。上世紀中、西衝突是共產與資本陣營對壘，只不過共產陣營的成員已所餘無幾，即使內地亦僅掛此招牌而已，實際上炒樓炒股市。資本Vs共產是產權分野，但北韓也走資（指資本主義而非資金），這分野已無意義。

較有意義的分野是怎樣走資。西方素來放權讓商家搞，但亞洲這邊則慣長官意志、一人話事，縱在南邊的新加坡和好些亞洲新興國都具此色彩。

真正的西方和亞洲衝突，在經濟上體現於市場Vs規劃，政治上則體現於民主Vs專制，大原則是放權Vs極權。規劃與專制是有可能出好結果的，如新加坡，但大前提是要有父母官真的為民設想。

價值衝突乃長期戰

但實際上，有權自會有財，這種倚靠自律而得的無私管治根本不符個人最大利益，即使得亦不符一般人性，不可靠的。還有，多數統治者眼高手低，權力欲大但能力低。對多數百姓而言，西方、東方統治雖有高低好壞之分，但兩種制度均可維持多個世紀。在輪船、飛機未面世前，大家各安其分，但有交流後，這種價值之別便釀成衝突了。

價值體現於想法、手法，很大程度是一種處事習慣，甚至信仰。人傾向經驗主義，總覺自己一套優越於別的。和而不同是一種維持社會穩定的觀念，但實際上說易行難，因任何生物均傾向自我複製，天生具侵略性，價值亦不例外。價值衝突猶如信仰衝突，比資源掠奪更高層次；後者搶到以後仗就打完，但前者縱僅衝突卻可維持很長時間。

世界變，價值亦要調整以適應。西方的是多元價值，照理適應得比一元的好。

撰文 : 羅家聰

欄名 : 一名經人

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