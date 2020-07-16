新世界夥拍DR-Max出兒童英語教材 每套售6.4萬元攻中產市場

家長望子成龍，個個希望孩子嬴在起跑綫，事事愈早開始學愈好，學英文更加要從小浸淫。於是小朋友未牙牙學語已經「狂谷」看「Flash Card」，繼而全家轉「頻道」英語對白，去Playgroup當然要報英文班。用心良苦無非想製造英語環境，而這成為一大商機。

新世界集團（00017）旗下教育業務的D Mind Education跟本地英文教材出版社DR-Max合組公司，並投入4,000萬推出兒童英語教材，範疇由小朋友起床到情緒管理，要將英文滲入生活。找來英國語言專家、《劍橋英語百科全書》的作者David Crystal合作, 以及世界各地得獎畫家畫插畫，還有配合教材的延伸活動，於新世界旗下Ｋ11商場的實體店舉行。

整套教材初售近6.4萬元，攻中港台市場，預料首年營業額達1億。DR-Max創辦人盧英傑教材將推向中港台三地巿場，並預計首年生意額達1億，國內巿場將佔一半，香港及台灣分別佔3成及2成。其銷售團隊接觸過部份家長，現時有意認購家長約有20人。

內地巿場兒童教育巿場前景無限，盧英傑指將跟當地公司合作推廣新教材，並計劃在二線城巿四川成都而非北上廣深一線城巿起步。「教育這個行業不同其他零售，收入不高的更肯花錢在子女教育，一般中產都有望子成龍的心態。」他又指一線城巿如北上廣深，營業額雖然高，但經營成本亦高，相反二三線城巿的營業額不遜一線城巿，但經營成本相較低。

節錄自第664期《iMoney智富》Focus內的「上位生意經」。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！