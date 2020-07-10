【中印衝突】印度新推Chinese App Detector 熱爆　檢測手機內中國App下載量逾70萬次

中印關係持續緊張，繼印度5月中推出「移除中國App（Removed China Apps）」，可移除使用者手機內的中國應用程式，但被Google Play下架後，再有一款「 檢測中國App（Chinese App Detector）」上架，更迅速爆紅，上架至今，下載量已經超過70萬，獲得超過9000次評分，還有4.5顆星的評價。

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「檢測中國App」是由印度Workholics Infocorp 推出，用於檢測使用者的手機是否安裝了中國開發商的應用程式，然後由用戶自行決定是否移除。這做法可以避免如早前「移除中國App」一樣違反Google Play「禁止應用程式鼓勵或誘導使用者移除或停用第三方應用程式」的規定。

「檢測中國App」使用簡單，使用者在點擊掃描後，便會顯示手機中有何中國開發商的應用程式，再由自行決定是否刪除。若手機內已沒有中國開發商的應用程式，便會出現「Yeah! No Chinese App Found!」字句。

早前印度官方已宣布，封鎖 59 個中國應用程式，其中包括TikTok、WeChat、Weibo等熱門手機應用程式。印度總理莫迪更於7月1日頒布「港區國安法」當天退出微博，並刪除所有與中國國家主席習近平的合照。

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