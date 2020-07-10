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Calvin Klein的「多元」營銷策略 新模特兒Jari Jones引熱話

iMTV＋ 16:47 2020/07/10

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身份多元社會屬全球大趨勢，美國時裝品牌Calvin Klein選擇於6月Pride Month開始前，公佈將起用九名LGBT模特兒，其中最受外界關注的是Jari Jones，她是一位非洲族裔的同性戀者，同時有著加大碼的身型，同時是位變性人，集合多種少數群體特色，因此談論度甚高。

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隨著Jari Jones穿上Calvin Klein服裝的廣告牌紐約在曼哈頓街頭駐立，外界的討論就停不了，更被不少網民號稱為「史上最政治正確的代言人」。Jari Jones在自己的IG帳戶上形容：「今天，一個大碼黑人變性女人正在俯視紐約！」在網絡世界， 她更被號稱「史上最政治正確的代言人」。

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除了Calvin Klein之外，Gucci最近亦找來唐氏綜合症患者模特兒，發掘不一樣的美，就算不同也不等於怪異，這些品牌都為創建多元社會出了一分力。當然，有人會質疑這是否一種營銷手法，但如果能達致雙贏，營銷又如何？

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撰文 : 歐高榮

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