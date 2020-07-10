【港股追蹤】有政府注資都無用　股價插翼難飛

恒指今日（10日）回落近500點，失守26000點水平，但計及近期累積近2000點升幅，適量的獲利回吐也是理所當然。不過如果自己買的股份，升市時無受惠，但跌市時又跌得多過人，確實非常慘情，早前獲政府注資的國泰航空（00293）就不幸成為這類衰股，股價近期愈跌愈有，今日更失守7元水平，收報6.8元，全日跌5%，再創52周新低。

公司一個月前宣布獲政府注資，又公布供股計劃，股價一度重上10.46元高位，但之後一跌無回頭，先後跌穿9元，8元關口，到今日再跌穿7元水平，形勢岌岌可危。

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股份下周三（15日）將會進行供股除淨，不排除投資者為避免處理供股權，提早沽貨離場，引致股份近期有跌無升。

大行瑞信最新報告指，油價近期復甦，估計今明兩年布蘭特期油價格分別為每桶41美元及50美元，指油價每上升1%，將影響國泰盈利4%，故將公司目標價，由7.1元下調至7元，維持「跑輸大市」評級，但指現價僅相當於預測市帳率（PB）0.6倍，已反映大部分負面因素。

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