愛靚唔愛命？多國民眾趁疫情整容 診所也逼爆

▲ 整容行業在新冠肺炎疫情下暢旺，多國接受整容手術的人明顯增加，南韓的診所甚至爆滿。

新冠肺炎疫情席捲全球，不少公司都因疫情而暫時關閉，美容院等高風險場所更要停業。但整容行業在疫情下卻很暢旺，多國民眾無懼疫情，因可在家工作或戴口罩出門方便復原，接受整容手術的人明顯增加，南韓的診所甚至爆滿。但有業界人士提醒民眾，應避免在疫情期間進行非必要手術，以減低染疫風險。

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英國廣播公司（BBC）報道，美國、日本、南韓及澳洲都掀起整容潮，接受唇部填充、肉毒桿菌注射、隆鼻、臉部拉皮等整容手術的患者明顯增加。

美國洛杉磯的男子埃爾南德斯（Aaron Hernandez）進行了豐唇及臉部脂肪去除手術。他指出較少男士會選擇豐唇，但完成手術後的嘴唇會出現腫脹和淤青。他認為在疫情期間完成手術就可在家康復，避免他人得知他剛完成整容手術。

美國德州整容醫生勒里希（Rod Rohrich）表示，疫情下客戶增加的程度，甚至可讓診所一周工作6天。他認為客戶增加，是因為他們考慮到完成手術後，可在家工作同時休養，也可戴口罩來遮掩手術痕跡，不會影響日常生活。

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除了美國外，日韓的整容行業也因疫情暢旺。日本的緊急狀態維持至5月31日，但日本整容診所的查詢也一直增加，不少人都希望進行手術。

有接受手術的南韓民眾表示，診所充斥著前往整容的民眾。首爾BK整形醫院指，醫院在疫情下的客戶人數，甚至較去年同期增加一半，網上查詢的海外人士也大增，不少人計劃在各國放寬旅遊禁令後，赴南韓進行整容。

但日本美容醫學協會警告，整容對大部分民眾而言都並非緊急、必須進行的療程，加上民眾進行手術時要除下口罩，建議民眾在疫情下應避免進行外科手術，以免病毒進一步擴散。

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責任編輯：何穎兒