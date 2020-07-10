▲ 【英國疫情】英政府徹底「脫歐」拒加入歐盟疫苗計劃

新型冠狀病毒疫情持續，除非疫苗面世，否則疫情難有終結之日，惟據報英國拒絕參與歐盟的新冠病毒疫苗計劃，主因當局認為好處有限，即使英國參與，屆時獲分配的疫苗數量亦得不到保證，反而受制於歐盟配額。

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歐盟計劃花約20億歐盟，為成員國預購尚在測試階段的疫苗，英國脫歐雖已通過，但仍處於脫歐後過渡期，英國有權參與。惟英媒報道指，英國商務大臣岑浩文（Alok Sharma）已決定不會加入。

消息人士指，英國政府擔心參與歐盟疫苗計劃弊多於利，歐盟成員國間常常意見不一，決策速度較慢，有機會因討論如何分配疫苗，導致疫苗發放出現延遲，亦要受制於歐盟予各成員的配額。

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有英國官員向傳媒表示，參與歐盟計劃的好處有限，指歐盟整體規模大，理論上有非常強大的議價能力，但實際上大部分藥廠予英國的報價，卻十分相近。

英國牛津大學（University of Oxford）及英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）正合力研發新冠病毒疫苗，並已於5月展開第2階段人體測試，英政府已與阿斯利康達成協議，一旦實驗成功，可獲優先分配疫苗。

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責任編輯：文青青

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