【疫情反彈】一文看清亞太疫情 日本澳洲同現本地群組

▲ 亞太區多地都出現疫情反彈，部分比第一波疫情更厲害，各地抗疫都不容鬆懈。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未卻，香港近日爆發第三波疫情，部分感染源頭未明，人心惶惶。亞太區多地都出現疫情反彈，部分比第一波疫情更厲害，各地抗疫都不容鬆懈。

日本（更新日期：7月10日）

累計確診20,371，981死亡

重災區：東京新宿歌舞伎町

東京周五（10日）單日新增確診個案再破昨日記錄，新增243人，打破周四（9日）新增224宗和上一波疫情高峰期，4月17日單日新增206宗確診的記錄，回到第一波疫情的高峰期水平。當地自自5月底解除緊急狀態後，6月下旬又出現多宗感染源頭不明的確診個案，且有年輕化趨勢。

現時，多宗個案和娛樂場所有關，主要集中在新宿歌舞伎町。東京都政府促請居民，避免不必要的跨縣移動。都政府強烈呼籲居民，如要前往已錄得多宗確診病例的「夜店」地區，應選擇有採取防疫措施的夜店。

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澳洲（更新日期：7月10日）

累計確診9,377人，106人死亡

重災區：維多利亞州墨爾本

日前宣布會延長在澳港人簽證的澳洲，一向是港人移民聖地。當地自6月下旬起爆發第二波疫情，震央更是深受移民歡迎的墨爾本。

當地周二（7日）深夜開始，關閉與悉尼所屬的新南威爾士州邊境，但會容許緊急情況下出入境，今次更是百年以來，首次不能從悉尼去墨爾本。自周三（8日）凌晨起，墨爾本重新實施第三級封鎖措施，為期6周，超市出現搶購潮。

總理莫里森宣布限制海外澳洲公民入境的新措施，將每星期從海外回國的公民人數減半，現時每星期約8000人入境，由下星期一開始減至4000人。

目前新增病例已超出4月初高峰期水平的一倍，近兩周的新增確診數字，佔該州累計確診病例的95%。

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新西蘭（更新日期：7月10日）

累計確診1,542人，22人死亡。

新西蘭是首批宣告國內零病例的國家，近日陸續出現輸入個案，令當地隔離點爆滿（overflowing），不勝負荷。新西蘭政府於周二（7日）宣布，未來三周會限制國民回國，以減輕隔離和檢疫的負擔，包括減少到埗入境的航班，並增設隔離點。目前全國有28個隔離點全部爆滿，有6000人入住。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在六月初宣布，當地疫情結束，其時累計確診個案1,186人，累計死亡個案22人。隨國民回國的人數增加，當地不斷出現輸入個案。惟目前新西蘭仍未開放邊境，所有國民入境須接受14天隔離觀察，以及接受核酸測試，由國防軍負責監督，暫無本地傳播。

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印度（更新日期：7月10日）

累計確診795,605人，21,632人死亡

重災區：德里

印度已超越俄羅斯成為全球確診病例第三高，以及亞洲區最高的國家。由於確診人數持續增加，印度更將一間精神中心改建成臨時醫院，並用紙皮搭建病床，以應付床位短缺的情況。

德里是印度疫情的重災區，約有2,500萬人口，官員憂慮當地會於本月底增至超過50萬宗病例。德里部分酒店也改建成臨時醫療設施，部分婚禮場地及火車車廂經改裝後也會用於接收病人。

在印度，有治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋（remdesivir）流入黑市。每劑瑞德西韋原價5,400盧比（約558.57港元），被炒至30,000-38,000盧比（約3,103-3,930港元），比原價高6倍。每名病人平均需要5-6劑，當地新冠肺炎患者的家屬到處奔波，一藥難求。

印度目前仍然關閉學校、戲院、健身室及泳池，也規定民眾於公眾場合必須佩戴口罩。另外，當局也禁止舉行大型聚會，並強制要求商店和各類公共場所實施社交距離措施。

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伊朗（更新日期：7月10日）

累計確診250,458人，12,305人死亡

伊朗周五（10日）單日新增2,079宗新型肺炎病例，是中東最受疫情影響的國家，亦是亞洲確診第二多的國家。6月初起，當地疫情反彈，曾有單日新增3574宗確診病例，創單日新高，政府表示考慮重新收緊防控。

總統魯哈尼表示，如果民眾不遵守衛生規範，政府可能重啟一些隔離政策。他呼籲民眾減少非必要出行，又呼籲傳媒加強宣傳衛生規範和保持社交距離。

當局4月11日起允許低風險行業在嚴格遵守衛生準則的基礎上復工。5月26日起，所有行業包括餐廳、咖啡店、公共浴室等高風險商業場所恢復營業。

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巴基斯坦（更新日期：7月10日）

累計確診243,599人，5,058人死亡

巴基斯坦確診數字排亞洲第三。當地疫情在6月上旬已有惡化跡象，世界衛生組織（WHO）建議採取局部封城措施，控制病毒蔓延。

不過，當地政府拒絕強制實施全面封城。總理在疫情初期曾表示，如果說禁足可以挽救生命，那也會餓死人，因巴基斯坦有數以千計的勞動者在生活上是過一天算一天。

在6月初，所有的限制都已取消，商店也已重新開張，餐館也是如此，但只做外賣。學校則依然沒有開門。疫情加速之際，只有少數民眾在公共場所戴口罩。下次疫情高峰預計是在7月底。

土耳其（更新日期：7月10日）

累計確診209,962人，5,300人死亡

世界衛生組織與土耳其簽署協議，將在伊斯坦布爾開設辦事處，應對緊急人道及健康突發事故，共同應對區內新型肺炎疫情。土耳其衛生部長科賈期望，世衛的架構在新時期更能應對突發事故。

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記者：葉芷樺

