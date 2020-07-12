【亞太疫情反彈】東京連續4日新增逾2百宗 成日本重災區

▲ 亞太區多地都出現疫情反彈，部分比第一波疫情更厲害，各地抗疫都不容鬆懈。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未卻，香港近日爆發第三波疫情，部分感染源頭未明，人心惶惶。亞太區多地都出現疫情反彈，部分比第一波疫情更厲害，各地抗疫都不容鬆懈。

日本（更新日期：7月12日）

累計確診21,909，982死亡

重災區：東京

日本周六（12日）新增380人確診。其中，東京單日新增206人確診，連續4日破200人，累積確診7,927宗，佔日本總確診人數近3分1。

東京多個感染群組與娛樂場所有關，主要集中在新宿歌舞伎町。東京都政府促請居民，避免不必要的跨縣移動。政府強烈呼籲，如要前往已錄得多宗確診病例的「夜店」地區，應選擇有採取防疫措施的夜店。

另外，因應過去一周沖繩縣兩個美國海軍基地，出現共61宗新型冠狀病毒確診個案，要暫時對外封鎖。

【日本疫情】沖繩美軍基地61宗確診 懷疑去派對染疫

【日本疫情】東京確診連續2日創新高 政府：檢測多了

南韓（更新日期：7月12日）

累計確診13,417人，289人死亡

重災區：首爾、慶尚北道

南韓周日（12日）新增44宗確診病例，約半數為輸入個案。

當局周日宣布，在增加往返中、韓的航班同時，加強檢測來自部分國家的入境旅客；下周一（13日）起，入境時須提交病毒檢測。另外亦放寬市民的口罩限購令。

首爾早前爆發教會、直銷公局等感染群組，目前仍有零星的確診傳出。

【南韓疫情】放寬口罩限購令 增加航班無懼輸入個案

愛靚唔愛命？多國民眾趁疫情整容 診所也逼爆

澳洲（更新日期：7月12日）

累計確診9,796人，108人死亡

重災區：維多利亞州墨爾本

澳洲周日（12日）單日新增243宗確診，累積確診人數增至9,796人。

澳洲為控制墨爾本疫情，限制返國公民人數，將每星期從海外回國的公民人數減半。

當地周二（7日）深夜開始，關閉與悉尼所屬的新南威爾士州邊境，但會容許緊急情況下出入境，今次更是百年以來，首次不能從悉尼去墨爾本。自周三（8日）凌晨起，墨爾本重新實施第三級封鎖措施，為期6周，超市出現搶購潮。

【澳洲疫情】悉尼現「中產災難」 財政最受疫情打擊

【澳洲疫情】擬限制國民入境 公共房屋群組陸續確診

【澳洲疫情】墨爾本「鐵桶陣」封城 有關口卻無人守

【澳洲疫情】墨爾本封城6周 超市限買2件掀搶購潮

【澳洲疫情】悉尼不能直達墨爾本！維多利亞州百年首封邊境

新西蘭（更新日期：7月12日）

累計確診1,544人，22人死亡。

新西蘭是首批宣告國內零病例的國家，近日陸續出現輸入個案，令當地隔離點爆滿、不勝負荷。新西蘭政府於周二（7日）宣布，未來三周會限制國民回國，以減輕隔離和檢疫的負擔，包括減少到埗入境的航班，並增設隔離點。目前全國有28個隔離點全部爆滿，有6000人入住。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在六月初宣布，當地疫情結束，其時累計確診個案1,544人，累計死亡個案22人。隨國民回國的人數增加，當地不斷出現輸入個案。惟目前新西蘭仍未開放邊境，所有國民入境須接受14天隔離觀察，以及接受核酸測試，由國防軍負責監督，暫無本地傳播。

【新西蘭疫情】限制國民回國 國內隔離點爆棚

美國人移民新西蘭意慾增65% 或與抗疫成效有關

【新西蘭疫情】新增2宗輸入個案 總理出辣招：由國防軍接手邊境檢疫

印度（更新日期：7月12日）

累計確診851,802人，21,604人死亡

重災區：德里

印度已超越俄羅斯成為全球確診病例第三高，以及亞洲區最高的國家。由於確診人數持續增加，印度更將一間精神中心改建成臨時醫院，並用紙皮搭建病床，以應付床位短缺的情況。但衛生部指出，患者的康復比率持續上升，目前已超過60%。

印度周日（12日）新增2.2萬人確診。比哈爾邦（Bihar）、人口最多的北方邦（Uttar Pradesh）日前再實施封城措施。印度目前仍然關閉學校、戲院、健身室及泳池，也規定民眾於公眾場合必須佩戴口罩。另外，當局也禁止舉行大型聚會，並強制要求商店和各類公共場所實施社交距離措施。

德里是印度疫情的重災區，約有2,500萬人口，官員憂慮當地會於本月底增至超過50萬宗病例。德里部分酒店也改建成臨時醫療設施，部分婚禮場地及火車車廂經改裝後也會用於接收病人。

【印度疫情】瑞德西韋流入黑市 價格炒高6倍

【印度疫情】病例全球第三高 臨時醫院用紙皮搭建病床

【印度疫情】婚禮群組111人中招 新郎婚後2日病逝

伊朗（更新日期：7月11日）

累計確診252,720人，12,447人死亡

伊朗周五（10日）單日新增2,079宗新型肺炎病例，是中東最受疫情影響的國家，亦是亞洲確診第二多的國家。6月初起，當地疫情反彈，曾有單日新增3574宗確診病例，創單日新高，政府表示考慮重新收緊防控。

當局4月11日起允許低風險行業在嚴格遵守衛生準則的基礎上復工。5月26日起，所有行業包括餐廳、咖啡店、公共浴室等高風險商業場所恢復營業。

【伊朗疫情】伊朗疫情反彈 政府考慮重新收緊防控

【牛津疫苗】英國情報：伊朗俄羅斯網軍偷研究 中國或有份

巴基斯坦（更新日期：7月11日）

累計確診243,599人，5,058人死亡

巴基斯坦確診數字排亞洲第三。當地疫情在6月上旬已有惡化跡象，世界衛生組織（WHO）建議採取局部封城措施，控制病毒蔓延。

不過，當地政府拒絕強制實施全面封城。總理在疫情初期曾表示，如果說禁足可以挽救生命，那也會餓死人，因巴基斯坦有數以千計的勞動者在生活上是過一天算一天。

在6月初，所有的限制都已取消，商店也已重新開張，餐館也是如此，但只做外賣。學校則依然沒有開門。疫情加速之際，只有少數民眾在公共場所戴口罩。下次疫情高峰預計是在7月底。

土耳其（更新日期：7月11日）

累計確診210,965人，5,323人死亡

世界衛生組織與土耳其簽署協議，將在伊斯坦布爾開設辦事處，應對緊急人道及健康突發事故，共同應對區內新型肺炎疫情。土耳其衛生部長科賈期望，世衛的架構在新時期更能應對突發事故。

伊朗新增逾2千宗確診 世衛與土耳其簽協議開設辦事處

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品