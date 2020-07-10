【智能手錶】首季全球出貨量年增25%　三星攻佔印度市場

▲ 全球智能手錶需求持續增加，首季出貨量仍年增25%，其中北美市場最為強勁，增長高達30%。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，所有手機廠商的出貨量皆受影響。然而，疫情下有危亦有機，全球智能手錶需求持續增加，首季出貨量仍年增25%，其中北美市場最為強勁，增長高達30%。

Clockology上架App Store Apple Watch用戶可自製錶面

綜合外媒報道，市場調查機構Counterpoint Research日前宣布，2020年第一季全球智能手錶出貨量年增 25%，而北美地區為智能手錶最大市場，增長高達30%，遠高於全球市場平均值。相比之下，亞洲市場的升幅較為緩和，只有印度市場的表現明顯較為出眾。

印度佔全球智能手錶市場的3%，出貨量卻年增2.5倍。日前印度傳媒報道，三星（Samsung）宣布，已開始在印度Noida廠商生產智能手錶，同時也在印度開賣Galaxy Watch Active2 4G，售價為28,490印度盧比（約2,934港元）。

三星新一代折疊手機或命名為Galaxy Z Fold 2

Google收購智能眼鏡製造商 研新品迎接遙距市場？

三星印度移動業務高級副總裁Mohandeep Singh表示，鋁製的Galaxy Watch Active2 4G，是目前三星最平價的4G智能手錶，也是首款在印度生產的錶款。為響應「印度自力更生」計劃，三星已經開始著手在印度製造旗下所有18款的智能手錶。

目前，全球智能手錶市場規模只有手機的5%，尚未進入全面穩定增長的階段。專家認為，首季表現佳是由於新品的健康和體適能功能增強、造型也更為時尚。他們預測，雖然目前北美和歐洲等先進市場引領智能手錶發展，但相信下半年智能手錶市場將持續成長，並逐漸蔓延至中國、印度以及其他亞洲地區。

責任編輯：施雯雯