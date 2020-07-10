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【零售寒冬】無印良品美國申請破產保護　一文看清國際及本地零售業境況（不斷更新）

金融經濟 17:23 2020/07/10

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無印良品周四（9日）美國申請破產保護。

環球新冠肺炎疫情陰霾未散，本地疫情疑似捲土重來，多個國際及本地零售品牌不敵疫情打擊而紛紛申請破產，相信此次疫情會令全球零售行業大洗牌。一文看清有多少品牌受重創。

無印良品 日本零售商無印良品美國業務公司Muji USA周四（9日）在特拉華州申請破產保護。無印良品美國在申請中表示，公司資產和負債規模介乎5,000萬至1億美元
Brooks Brothers

美國歷史最悠久的男裝品牌之一Brooks Brothers據報周四（9日）申請破產，新冠肺炎疫情是其被壓垮的直接原因。公司表示，疫情對業務造成極大損失，將在破產重組過程中保持營業。此外，計劃裁減8成員工，並關閉51家門店

相關文章：【零售寒冬】美國總統御用品牌Brooks Brothers破產 奧巴馬、特朗普就職典禮西裝
Pizza Hut

彭博7月2日報道指，美國Pizza Hut最大加盟商NPC International (NPC) 已申請破產保護，公司亦負債近 10億美元

相關文章：【餐飲寒冬】Pizza Hut美國最大加盟商NPC申請破產保護
GNC

老牌保健食品商GNC於6月24日申請破產保護，並計劃為公司尋求買家及關閉800至1000間門市。GNC美國及國際加盟夥伴及愛爾蘭的企業運作並不屬於破產聲請的一部分

相關文章：【GNC破產】老牌保健食品商GNC申請破產保護（第二版）
Victoria’s Secret

英國女性內衣品牌Victoria's Secret英國分公司不敵疫情，於5月底申請破產保護

相關文章：【零售寒冬】Victoria's Secret銅鑼灣4層巨鋪結業　月租700萬元
J.Crew

美國服裝品牌J.Crew5月4日申請破產保護，是美國在疫情期間倒下的主要零售商之一

相關文章：J.Crew周一申請破產保護　年初撤出香港
Neiman Marcus 美國專售奢侈品的連鎖百貨公司尼曼·馬庫斯（Neiman Marcus）傳申請破產保護，疫症期間，Neiman Marcus被迫暫時關閉43家分店
Cath Kidston

英倫經典印花品牌Cath Kidston在4月宣布關閉英國全線60間分店，兩日後Cath Kidston日本分公司亦申請破產

相關文章：Cath Kidston委任破產管理人 消息：已接獲數份收購意向書

相關文章：【零售寒冬】Topshop不續約中環店　10月約滿後撤出香港

相關文章：【零售寒冬】不敵疫情　一文看清國際品牌紛棄租或全面撤出香港

 

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