【零售寒冬】洗面機始祖Clarisonic9月底正式結業　一文看清國際及本地零售業境況（不斷更新）

美國歷史最悠久的男裝品牌之一Brooks Brothers據報周四（9日）申請破產，新冠肺炎疫情是其被壓垮的直接原因。公司表示，疫情對業務造成極大損失，將在破產重組過程中保持營業。此外，計劃裁減8成員工，並關閉51家門市。

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