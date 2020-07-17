【零售寒冬】洗面機始祖Clarisonic9月底正式結業　一文看清國際及本地零售業境況（不斷更新）

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中銀保監接管天安財險、華夏人壽等6家機構一年 或涉償付能力問題
環球新冠肺炎疫情陰霾未散，本地疫情疑似捲土重來，多個國際及本地零售品牌不敵疫情打擊而紛紛申請破產，相信此次疫情會令全球零售行業大洗牌。一文看清有多少品牌受重創。
|Boots
|英國連鎖藥房Boots將關閉英國48家分店，並計劃裁員4000多人，佔員工總數的7%。
|John Lewis
|英國高檔百貨公司John Lewis計劃永久關閉旗下50家門店中的8家，可能裁員1300人。
|無印良品
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日本零售商無印良品美國業務公司Muji USA周四（9日）在特拉華州申請破產保護。無印良品美國在申請中表示，公司資產和負債規模介乎5,000萬至1億美元。
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|Brooks Brothers
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美國歷史最悠久的男裝品牌之一Brooks Brothers據報周四（9日）申請破產，新冠肺炎疫情是其被壓垮的直接原因。公司表示，疫情對業務造成極大損失，將在破產重組過程中保持營業。此外，計劃裁減8成員工，並關閉51家門市。
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|Pizza Hut
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彭博7月2日報道指，美國Pizza Hut最大加盟商NPC International (NPC) 已申請破產保護，公司亦負債近10億美元。
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|GNC
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老牌保健食品商GNC於6月24日申請破產保護，並計劃為公司尋求買家及關閉800至1000間門市。GNC美國及國際加盟夥伴及愛爾蘭的企業運作並不屬於破產聲請的一部分。
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|Victoria’s Secret
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英國女性內衣品牌Victoria's Secret英國分公司不敵疫情，於5月底申請破產保護。
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|J.Crew
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美國服裝品牌J.Crew5月4日申請破產保護，是美國在疫情期間倒下的主要零售商之一。
|Neiman Marcus
|美國專售奢侈品的連鎖百貨公司尼曼·馬庫斯（Neiman Marcus）傳申請破產保護，疫症期間，Neiman Marcus被迫暫時關閉43家分店。
|Cath Kidston
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英倫經典印花品牌Cath Kidston在4月宣布關閉英國全線60間分店，兩日後Cath Kidston日本分公司亦申請破產。
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|洗面機始祖Clarisonic
|洗面機始祖Clarisonic宣布停產並將於9月底正式關閉品牌。官方網站發聲明稱：經過十多年改變遊戲規則的創新和行業領先技術發展，Clarisonic品牌將於2020年9月30日起停產。
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