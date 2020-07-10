Elon Musk極速「轉軚」 不支持Kanye West競選美國總統

上週Kanye West正式宣佈將會參與美國總統選舉後，Tesla聯合創辦人Elon Musk馬上表示全力支持。然而在Kanye West在接受福布斯（Forbes）獨家訪問，發表對不同議題看法，以及預視管治模式後，Elon Musk 迅速改口表示：「我們倆似乎有些出乎我意料之外的意見分歧」。

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不過Elon Musk在發表該貼文不久後，就刪除了貼文。Kanye West曾經就生育與疫苗發表看法，他認爲： 「計畫生育是白人至上主義完成魔鬼的工作。疫苗則是『怪物的印記』，人們應該透過禱告痊癒。」

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此外，Kanye West 在訪問中也提到他將以名為「The Birthday Party」的黨派出戰美國總統選舉，他認爲當他勝出時，應該是是每人的生日。此外，他的競選副手將會是一名來自懷俄明（State of Wyoming）名叫 Michelle Tidball的傳教士。

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