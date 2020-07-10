▲ 【BNO】英國樓「限時優惠」488萬以下樓免印花稅

港區國安法生效後，英國政府旋即予英國國民海外護照（BNO）新權利，持有人可於英國居住5年並有工作權，令移民英國成為熱話。與此同時，英國政府推破格措施，宣布取消50萬英鎊（約488萬港元）以下樓的印花稅，可謂英國置業難得機會。

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布鬆綁樓市辣招，即日起英格蘭及北愛爾蘭地區的50萬以下樓，取消印花稅，措施屬暫時性，只持續至明年3月。

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新舊印花稅制有何分別?

英國樓印花稅以累進稅率，樓價不同部分採用不同稅率。舉例，一間40萬鎊的樓，舊制下印花稅為 0%*12.5萬+2%*12.5萬+5%*15萬，即1萬英鎊，新制下印花稅為零。

繳稅部分 舊稅率 繳稅部分 新稅率 12.5萬英鎊以下 0% 0至50萬英鎊 0% 12.5萬英鎊至25萬英鎊 2% 25萬英鎊至92.5萬英鎊 5% 50萬英鎊至92.5萬英鎊 5% 92.5萬英鎊至150萬英鎊 10% 92.5萬英鎊至150萬英鎊 10% 150萬英鎊以上 12% 150萬英鎊以上 12%

不過，需要注意的是，本身已有物業的非首置房買家，需付額外3%附加稅（Surtax），今次寬免未有將附加稅包括在內。

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英政府為何減印花稅？

主因疫情下英國樓市冰封，成交大跌，為提振疲軟的英國樓市，推出稅務優惠，降低交易成本，理應能明顯刺激樓市。

新政策為英國樓市投下震撼彈，英國近9成的交投是50萬以下樓，專家相信措施會馬上推高成交，又稱稅金降低，買家裝修、買家具時會較「鬆手」，繼而帶動相關行業，推動經濟。

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責任編輯：文青青

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