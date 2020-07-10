【BNO】英國樓「限時優惠」488萬以下樓免印花稅

上一篇文章
德國加入圍堵中國科企 警告消費者或洩資料予中方
港區國安法生效後，英國政府旋即予英國國民海外護照（BNO）新權利，持有人可於英國居住5年並有工作權，令移民英國成為熱話。與此同時，英國政府推破格措施，宣布取消50萬英鎊（約488萬港元）以下樓的印花稅，可謂英國置業難得機會。
英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布鬆綁樓市辣招，即日起英格蘭及北愛爾蘭地區的50萬以下樓，取消印花稅，措施屬暫時性，只持續至明年3月。
新舊印花稅制有何分別?
英國樓印花稅以累進稅率，樓價不同部分採用不同稅率。舉例，一間40萬鎊的樓，舊制下印花稅為 0%*12.5萬+2%*12.5萬+5%*15萬，即1萬英鎊，新制下印花稅為零。
|繳稅部分
|舊稅率
|繳稅部分
|新稅率
|12.5萬英鎊以下
|0%
|0至50萬英鎊
|0%
|12.5萬英鎊至25萬英鎊
|2%
|25萬英鎊至92.5萬英鎊
|5%
|50萬英鎊至92.5萬英鎊
|5%
|92.5萬英鎊至150萬英鎊
|10%
|92.5萬英鎊至150萬英鎊
|10%
|150萬英鎊以上
|12%
|150萬英鎊以上
|12%
不過，需要注意的是，本身已有物業的非首置房買家，需付額外3%附加稅（Surtax），今次寬免未有將附加稅包括在內。
英政府為何減印花稅？
主因疫情下英國樓市冰封，成交大跌，為提振疲軟的英國樓市，推出稅務優惠，降低交易成本，理應能明顯刺激樓市。
新政策為英國樓市投下震撼彈，英國近9成的交投是50萬以下樓，專家相信措施會馬上推高成交，又稱稅金降低，買家裝修、買家具時會較「鬆手」，繼而帶動相關行業，推動經濟。
責任編輯：文青青
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品