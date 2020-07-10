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【日本疫情】日本今日411宗確診 東京連續2日逾200創新高

環球社會熱點 21:22 2020/07/10

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【日本疫情】東京確診連續2日創新高 政府：檢測多了

日本疫情惡化，今日新增411宗確診，為2個月以來新高。其中，東京都連續第二日錄得超過200人感染新冠肺炎，確診人數創疫情爆發以來的單日新高。東京都知事小池百合子解釋，確診急增是因為擴大檢測，並呼籲民眾應回到防疫基本，徹底實踐「新的日常生活方式」。

繼周四（9日）新增224宗確診後，東京周五（10日）再多243人染疫。小池指，東京單日檢測數量超過3000人，有不少陪酒員和「牛郎」（又稱男公關）配合檢測，促民眾繼續提高警覺。

【美國疫情】增逾6萬確診 染疫ICU總監批不戴口罩自私

【美國疫情】佛州醫院爆滿「似日日有巴士炒車」

小池引述多名專家意見稱，東京感染情況惡化，醫療系統進一步受壓，「有必要強化醫療體制」，為其中一個防控疫情的重點項目。她再次呼籲，民眾和企業落實政府或業界自訂的防疫指南、勤洗手、戴口罩、避免「三密」（多人身處密閉空間、人群密集及密切接觸）。

儘管東京情況嚴峻，日本政府據報進一步放寬入境限制。消息人士透露，政府最快下周起允許中國內地、南韓、台灣等10個國家和地區的商務旅客入境；同時，又與泰國、澳洲和新西蘭商討，擴大放寬對象。

【澳洲疫情】悉尼現「中產災難」 財政最受疫情打擊

【澳洲疫情】擬限制國民入境 公共房屋群組陸續確診

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記者：韓羚

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