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【法律迷思】公務員宣誓效忠特區 新入職需簽署確認

環球政經 17:02 2020/07/16

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反修例風波以來，有公務員因涉參與示威或其他涉嫌違法活動被捕。近日政府建議，所有由2020年7月1日起新入職的公務員，均須簽署文件，確認擁護《基本法》及效忠香港特區。現職公務員，職務屬較為敏感的高級公務員先行宣誓或簽署文件，而一般職級則日後升遷或調職時需再簽。

最近有讀者在筆者的專頁留言提問，假若僱員發生不當行為，僱主能否根據法例「即時解僱」（Summary Dismiss）有關僱員？

假如公務員日後行為不當，政府作為僱主是否可以「即時解僱」？


香港法例第57章《僱傭條例》（Employment Ordinance）第9（1） 條規定，如有以下情況，僱主可毋須給予通知或代通知金而終止僱傭合約︰
（a）僱員在與其僱傭有關的事宜上︰
（i）故意不服從合法而又合理的命令；
（ii）行為不當，與正當及忠誠履行職責的原則不相符； 
（iii）犯有欺詐或不忠實行為；或
（iv）慣常疏忽職責；或
（b）僱主因任何其他理由而有權根據普通法毋須給予通知而終止合約。

假若行為不當，但並無嚴重疏於職守或不稱職？

在Cheung Chi Wah Patrick v Hong Kong Cement Co Ltd [2017] 案件中，一名在財務管理及會計擁有超過10年專業經驗的僱員按僱主要求，就其公司的供股申請向法律顧問徵詢法律意見。盡管僱員有按僱主指示行事，但卻誤解了有關的法律意見，因而作出了僱主認為的「不當行為」，幾乎導致公司違反上市規則。幸好在公司管理層的努力下，問題才得以糾正。僱主後來以該僱員「嚴重行為不當」（Serious Misconduct）為理由將他「即時解僱」，即不發出通知及不支付代通知金（Payment in lieu of Notice）的情況下終止僱傭合約。該僱員隨後向勞資審裁處（Labour Tribunal）提出訴訟，結果獲判勝訴及 （1） 代通知金，及 （2） 年終酬金。

法庭觀點：

雖然僱主不服上訴，但高等法院再一次確認僱員勝訴。法庭裁定，在判斷僱主是否有理據根據《僱傭條例》「即時解僱」僱員時，僱員的行為是否「不符合正當及忠誠履行職責」的原則是相關的。只有在僱員表明「不欲受制於其僱傭合約的基本條款或已廢除其僱傭合約」的情況下，僱主才可將他「即時解僱」。否則，僱主必須發出所須的解僱通知或代通知金 （及法律規定的其他補償），才可終止僱傭合約（Termination of Employment Contract）。
由於在該案中，僱員在履行職責時忠誠行事，有按照僱主的指示向法律顧問徵詢法律意見。法庭認為，誤解一項法律意見並非「嚴重疏於職守」（Serious Neglect of Duty），認為該僱員並非不服從命令。該僱員的行為並無顯示其「不欲受制於僱傭合約」（Intention not to be bound by the Employment Contract），因此《僱傭條例》第9條不適用。

如讀者有任何法律上的問題，歡迎到筆者Facebook專頁「蘇文傑律師」留言。想了解更多法律資訊，請參考YouTube「法律迷思」頻道。

 

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撰文 : 蘇文傑(Albert So)律師 客席法學教授、Old Bailey & Associates 首席法律顧問、香港調解仲裁中心主席、財富承傳策劃協會主席

欄名 : 法律迷思

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