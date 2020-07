【法律迷思】公務員宣誓效忠特區 新入職需簽署確認

反修例風波以來,有公務員因涉參與示威或其他涉嫌違法活動被捕。近日政府建議,所有由2020年7月1日起新入職的公務員,均須簽署文件,確認擁護《基本法》及效忠香港特區。現職公務員,職務屬較為敏感的高級公務員先行宣誓或簽署文件,而一般職級則日後升遷或調職時需再簽。

最近有讀者在筆者的專頁留言提問,假若僱員發生不當行為,僱主能否根據法例「即時解僱」(Summary Dismiss)有關僱員?

假如公務員日後行為不當,政府作為僱主是否可以「即時解僱」?



香港法例第57章《僱傭條例》(Employment Ordinance)第9(1) 條規定,如有以下情況,僱主可毋須給予通知或代通知金而終止僱傭合約︰

(a)僱員在與其僱傭有關的事宜上︰

(i)故意不服從合法而又合理的命令;

(ii)行為不當,與正當及忠誠履行職責的原則不相符;

(iii)犯有欺詐或不忠實行為;或

(iv)慣常疏忽職責;或

(b)僱主因任何其他理由而有權根據普通法毋須給予通知而終止合約。

假若行為不當,但並無嚴重疏於職守或不稱職?

在Cheung Chi Wah Patrick v Hong Kong Cement Co Ltd [2017] 案件中,一名在財務管理及會計擁有超過10年專業經驗的僱員按僱主要求,就其公司的供股申請向法律顧問徵詢法律意見。盡管僱員有按僱主指示行事,但卻誤解了有關的法律意見,因而作出了僱主認為的「不當行為」,幾乎導致公司違反上市規則。幸好在公司管理層的努力下,問題才得以糾正。僱主後來以該僱員「嚴重行為不當」(Serious Misconduct)為理由將他「即時解僱」,即不發出通知及不支付代通知金(Payment in lieu of Notice)的情況下終止僱傭合約。該僱員隨後向勞資審裁處(Labour Tribunal)提出訴訟,結果獲判勝訴及 (1) 代通知金,及 (2) 年終酬金。

法庭觀點:

雖然僱主不服上訴,但高等法院再一次確認僱員勝訴。法庭裁定,在判斷僱主是否有理據根據《僱傭條例》「即時解僱」僱員時,僱員的行為是否「不符合正當及忠誠履行職責」的原則是相關的。只有在僱員表明「不欲受制於其僱傭合約的基本條款或已廢除其僱傭合約」的情況下,僱主才可將他「即時解僱」。否則,僱主必須發出所須的解僱通知或代通知金 (及法律規定的其他補償),才可終止僱傭合約(Termination of Employment Contract)。

由於在該案中,僱員在履行職責時忠誠行事,有按照僱主的指示向法律顧問徵詢法律意見。法庭認為,誤解一項法律意見並非「嚴重疏於職守」(Serious Neglect of Duty),認為該僱員並非不服從命令。該僱員的行為並無顯示其「不欲受制於僱傭合約」(Intention not to be bound by the Employment Contract),因此《僱傭條例》第9條不適用。

