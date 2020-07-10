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【新股IPO】思摩爾首日掛牌升1.5倍 每手賬面賺1.86萬元

股樓投資 14:51 2020/07/10

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霧化科技解決方案提供商思摩爾國際（06969）首日掛牌表現有驚喜，股價高開1.3倍，中午收市28.1元；雖早段時間股價反覆，但企穩25.05元再回升，全日收報31元，較招股價升1.5倍；成交3.18億股，涉資逾85億元，以每手1,000股計，帳面賺1.86萬元。

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該股暗盤收市報23.75元，每手帳面賺11,350元。其暗盤開市報15.06元，高見224.3元；收市較招股價升91.5%；成交3,480萬股，涉資7.89億元；以每手1,000股計，帳面賺11,350元。思摩爾，錄得超額認購115，一手中籤率為20%；經重新分配後，公開發售股數增至37%；以上限12.4元定價。

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思摩爾是提供霧化科技解決方案的全球領導者。據其招股書披露，按收益計算，去年思摩爾佔總市場份額16.5%，為全球最大電子霧化設備製造商。按地區分，去年公司位於美國的收入佔比大幅降低，由2018年的四成降低至去年的21.8%。此外，香港貢獻約26.4%收入，中國佔20.9%。公司去年收入錄得76.1億元人民幣，按年升1.2倍。去年純利錄得21.7億元人民幣，按年飈1.96倍。

是次來港上市共發售5.74億股，並已引入10名基石投資者合共認購2.12873億股；其中12%公開發售獲115倍超購，已啟動回撥機制佔比增至37%，認購一手中籤率20%；以招股上限12.4元定價，集資淨額約68.63億元。

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撰文 : 張以正

思摩爾國際（06969） 香港股票 IPO
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