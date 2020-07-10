【中小企方案】WhatsApp Business新增QR code功能　助直接與客戶對話

▲ WhatsApp宣布新增二維碼（QR code）功能，讓客戶可以更方便地在即時消息傳遞平台上與商家聯繫，毋須再依靠傳統的輸入電話號碼方式。

WhatsApp在數年前專為小型商務溝通需求推出WhatsApp Business免費App，支援商業簡介、自動傳送訊息等功能，讓商戶便於與客戶交流。日前，WhatsApp宣布新增二維碼（QR code）功能，讓客戶可以更方便地在即時消息傳遞平台上與商家聯繫，毋須再依靠傳統的輸入電話號碼方式。

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以往顧客使用WhatsApp查詢時，都要先把公司的WhatsApp號碼加到通訊錄，才能開始聊天及查詢產品和服務，此舉或會令顧客卻步。不過，現在如果想用WhatsApp查詢，顧客只需掃描商戶的QR code，就可以即時在WhatsApp上直接對話。

商戶可以自行生成帶有聯繫信息的QR code張貼在店面內，又或是印製在產品包裝或帳單上。而且，WhatsApp Business可以設定自動回覆，讓顧客在非辦公時段查詢時，也可以收到基本的問候和簡單回覆，雖然自動回覆未能完全解答顧客的問題，但至少不會因為長時間收不到回覆而令顧客留下負面印象。

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WhatsApp是次添加的新功能，其實與微信的二維碼掃描加友功能相當類似，現已適用於全球範圍，相信能夠有效幫助商戶與消費者之間的交流，方便雙方聯絡。

責任編輯：施雯雯