【免費AirPods】蘋果推開學優惠　買Mac或iPad送AirPods

Apple 重推開學優惠，以教育優惠購買合資格 Mac 或 iPad就可以免費獲得AirPods，加700元更可以升級至AirPods Pro。以購買64GB,Wi-Fi版 iPad Air為例，最低只需要3,799元，就可以獲得兩款設備！不失為一個以優惠價入手Mac 或 iPad機會。

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Apple全年都有為學生及老師們提供教育優惠，今年的開學優惠，除了可享以優惠價購入Mac 或 iPad，還可免費獲得AirPods。是次開學優惠還包括：

選購合資格 Mac

可享最高達1,600 元優惠

可享 AppleCare+ 服務計劃八折優惠

選購合資格 iPad

可享最高達800優惠

可享 AppleCare+ 服務計劃八折優惠

另選購 iPad 配件可享折扣

要留意，每位合資格購買人，購買合資格 Mac 或 iPad，只限獲得1件推廣產品即贈送的AirPods。優惠亦視乎供應情況而定，供應有限，售完即止。

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