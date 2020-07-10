港區國安法成為中美角力新戰場，尤其引起在香港經營國際銀行關注。美國計劃針對銀行推出制裁下，有指部分中資銀行正在做無法使用美元結算的最壞打算。與此同時，在港美資銀行據報最為擔心港區國安法第29條，禁止與外國聯手制裁中方或港府的條款。銀行看來難以判斷，在香港遵守美國推出制裁會否違反港區國安法。

▲ 【港區國安法】銀行最怕第29條 疑與美國制裁相牴觸

彭博社引述消息人士報道，多家在港經營美國銀行，近日都與香港和華盛頓律師團隊，討論如何遵守美國潛在制裁，同時滿足港區國安法要求。

美國律師行Mayer Brown出口管制和制裁事宜全球主管Tamer Soliman透露，公司正為多家企業提供咨諮服務。他稱，企業擔心成為港區國安法，以及美國「香港自治法」下的政治足球，淪為政治角力受到榨取利用的對象。

美國國會早前通過香港自治法，授權華府制裁「損害一國兩制」中方和港府官員機構，以及與之做生意的銀行。

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港區國安法第29條則列明，與外國串謀實施、或直接或間接接受外國指使控制，或以其他形式支援對香港特區及中國制裁、封鎖或採取敵對行動的，均屬犯罪。花旗、高盛、摩根大通等銀行都拒絕就條文置評。

不過，港區國安法第29條尾段指出，觸犯條文第1款罪行，即與外國串謀對中國發動戰爭、武力危害或威脅武力危害中國主權、統一和領土完整的境外人員機構，按共同犯罪定罪處刑。這是否代表境外人員機構不受禁止串謀制裁規定影響，也許正是國際銀行最為關心的問題。

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港區國安法第29條全文：

第二十九條 為外國或者境外機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供涉及國家安全的國家秘密或者情報的；請求外國或者境外機構、組織、人員實施，與外國或者境外機構、組織、人員串謀實施，或者直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援實施以下行為之一的，均屬犯罪：

（一）對中華人民共和國發動戰爭，或者以武力或者武力相威脅，對中華人民共和國主權、統一和領土完整造成嚴重危害；

（二）對香港特別行政區政府或者中央人民政府制定和執行法律、政策進行嚴重阻撓並可能造成嚴重後果；

（三）對香港特別行政區選舉進行操控、破壞並可能造成嚴重後果；

（四）對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動；

（五）通過各種非法方式引發香港特別行政區居民對中央人民政府或者香港特別行政區政府的憎恨並可能造成嚴重後果。

犯前款罪，處三年以上十年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑。

本條第一款規定涉及的境外機構、組織、人員，按共同犯罪定罪處刑。

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責任編輯：方圓之