路透：意大利5G設備　排除選用排除華為

華為在海外市場可適連連受挫，美國於5月對制裁華為的行動進一步升級，早前有傳英國政府亦正草擬於今年來逐步棄用華為的5G設備。據路透社報道，意大利電訊商意大利電信（TIM）打算於意大利及巴西的5G設備招標中，排除華為。

早前，加拿大最大兩間電訊公司BCE 和 Telus宣布，將與Ericsson及Nokia合作興建5G通訊網絡。而新加坡最大無線網絡營運商亦選擇與 Nokia 和Ericsson合作，在國內建立5G網絡。

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據《路透社》引述消息人士表示，意大利電訊商意大利電信（TIM）準備在意大利及巴西建立5G設備的招標的供應商中，包括思科、愛立信、諾基亞、Mavenir及Affirmed Networks，但未有華為在內。

華為周四（10日）表示，意大利應以數碼安全及發展作為事實，而非毫無根據的指控，強調公司著重安全，且具透明度。華為網絡安全與解決方案主管Marcelo Motta曾警告，若巴西跟隨美國而壓制華為，巴西部署5G網絡或須延遲數年，更要面臨更高的成本。

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