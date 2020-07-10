Galaxy Tab S7+規格曝光　配高通Snapdragon 865+ 晶片

▲ 最近關於三星將推出的旗艦Galaxy Tab S7+產品規格資料提前曝光。

傳聞三星（Samsung）將於8月5日舉行「Unpacked」發布會，預計屆時有機會發布Galaxy Tab S7+ 平版電腦，最近有關於Galaxy Tab S7+ 的規格資料已提前於網上曝光。

Galaxy Tab S7及Galaxy Tab S7 +為三星本年度的旗艦平板電腦產品。最近，外國網站《SamMobile》就提前洩露Galaxy Tab S7 +的產品規格。消息指出，Galaxy Tab S7+ 將搭載高通 Snapdragon 865+晶片，配備12.4吋的AMOLED屏幕，並內置指紋辨識功能，內置 6GB+8GB RAM、128GB或256GB儲存容量，並支援microSD擴充。

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另外，產品將會內置10,090mAh 電池，僅支援15W快充。在其他規格配置方面，預料Galaxy Tab S7 +會支援Android 10 系統，以及設有S Pen手寫筆功能。

責任編輯：李寶如