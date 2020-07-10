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【中概股回歸】美國審計監管PCAOB：僅中國、香港阻當局審計檢視　未來難望改善

金融經濟 13:58 2020/07/10

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美國審計監管PCAOB主席批評，僅中國、香港阻當局審計檢視上市公司核數。

瑞幸咖啡假帳事件令美國監管當局、國會再檢視對中概股監管，美國審計監管機構－美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）主席William Duhnke批評，中國和香港是全球唯一國家阻止當局審計檢視（inspection），並且不期望與中方在審計檢視、執法上能達成「有意義的商議」。

Duhnke出席美國證監會（SEC）的論壇時稱提及美國人投資中國和其他新興市場的風險，形容北京和華府展開討論超過10年，但一直未能達成可行的合作框架，揚言：

再討論下去也很難有進展，除非中國當局願意接受特定重要原則，令當局從根本上執行職能。

Duhnke舉例，即使中國企業在美國掛牌，當局仍不許PCAOB檢視相關國有企業的審計。

美國參議院5月通過法案，要求企業證明不在外國政府的控制下，如果公司不能證明其未受到類似控制，或上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續3年無法對公司進行審計核查，以確定其不受外國政府控制，那麼該公司的證券將被禁止在美國的交易所上市，即被強制除牌。

有關措施被視為針對在當地上市的中國企業，由於內地審計底稿難以供境外監管審閱，近期幾乎所有大型中概股都傳出部署香港第二上市。

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香港股票 美國上市公司 中國概念股 審計 會計 瑞幸咖啡（美：LK）

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