德國加入圍堵中國科企 警告消費者或洩資料予中方

中美角力加劇,美國多次批評中國科企威脅網絡安全,更考慮禁抖音等中國社交媒體。德國情報機構周四(9日)也發表年度報告,警告消費者如使用中國企業的服務或會帶來資料外洩的風險,稱中國企業會將收集的數據提供給中國政府。

德國聯邦憲法保衞局(BfV)發表的報告指出,德國消費者如使用騰訊、阿里巴巴等中國企業的應用程式或網絡服務,就會向這些中國企業提供用戶資料。BfV警告,中國政府部門可藉此取得這些企業儲存於中國的數據。

BfV負責人Thomas Haldenwang表示,中國企業對德國人的數據而言並不安全,稱中國企業按照法律要求,必須向中國政府提供數據。

他更表示:

在德國使用這種系統的消費者,如數據遭到中方濫用,都不應感到驚訝。

(Any customer here in Germany who uses such a system shouldn't be surprised if this data is abused in Beijing.)

德國内政部長澤霍費爾(Horst Seehofer)也警告,德國目前正面對來自中國的混合威脅俄(hybrid threat),包括中資收購德國的主要企業。澤霍費爾指,德國在關鍵基礎設施、能源供應或5G網絡建設等方面,都必須考慮如何保護自身。

美國政府加大力度封殺中國企業華為,部分西方國家據報也有意加強對華為限制。但澤霍費爾表示,德國在是否容許華為與德國電信商合作進行網絡基礎建設,目前仍未作出政治決定。

責任編輯:何穎兒

