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德國加入圍堵中國科企 警告消費者或洩資料予中方

環球社會熱點 13:56 2020/07/10

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中美角力加劇，美國多次批評中國科企威脅網絡安全，更考慮禁抖音等中國社交媒體。德國情報機構周四（9日）也發表年度報告，警告消費者如使用中國企業的服務或會帶來資料外洩的風險，稱中國企業會將收集的數據提供給中國政府。

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德國聯邦憲法保衞局（BfV）發表的報告指出，德國消費者如使用騰訊、阿里巴巴等中國企業的應用程式或網絡服務，就會向這些中國企業提供用戶資料。BfV警告，中國政府部門可藉此取得這些企業儲存於中國的數據。

BfV負責人Thomas Haldenwang表示，中國企業對德國人的數據而言並不安全，稱中國企業按照法律要求，必須向中國政府提供數據。

他更表示：

在德國使用這種系統的消費者，如數據遭到中方濫用，都不應感到驚訝。

（Any customer here in Germany who uses such a system shouldn't be surprised if this data is abused in Beijing.）

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德國内政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）也警告，德國目前正面對來自中國的混合威脅俄（hybrid threat），包括中資收購德國的主要企業。澤霍費爾指，德國在關鍵基礎設施、能源供應或5G網絡建設等方面，都必須考慮如何保護自身。

美國政府加大力度封殺中國企業華為，部分西方國家據報也有意加強對華為限制。但澤霍費爾表示，德國在是否容許華為與德國電信商合作進行網絡基礎建設，目前仍未作出政治決定。

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責任編輯：何穎兒

德國情報機構稱中國企業會有安全風險，警告德國消費者可能會洩露資料予中方。

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