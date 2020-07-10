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港區國安法實施　五眼聯盟回應一覽

環球政經 17:27 2020/07/10

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本港《港區國安法》7月1日開始實施，並一直受國際關注，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於周四（9日）宣布更新港人簽證後，一求引起中澳關係緊張，事實上五眼聯盟成員國都先後對《港區國安法》作出回應：

澳洲

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於周四（9日）宣布，暫停澳洲與香港之間的引渡協議。莫里森又提出新的簽證計劃，目前持有學生簽證和臨時工作簽證的香港人，即日起延長逗留期限至5年。此外，澳洲政府更新對香港的旅遊警示，提示國民「不要前往」（Do not travel）。

新西蘭

新西蘭外交部長彼特斯（Winston Peters）同樣於周四（9日）表示，將重新審視與香港關係。他又指出，香港實施《港區國安法》是「根本性改變香港的國際關係環境」。

加拿大

加拿大早前宣布，暫停與香港的引渡協議以回應香港實施《港區國安法》，以及禁止向香港出口敏感軍事物品。總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，正研究協助港人措施，如移民政策，但就未有交待詳情。

美國

美國國會參眾兩院早前提出「香港安全港法案」（Hong Kong Safe Harbor Act）。該法案主要為遭《港區國安法》迫害的人士，或是對迫害有合理恐懼港人提供難民身份，作為「第2類優先難民」（Priority 2）的政治庇護。

英國

英國外相藍韜文（Dominic Raab）早前宣布，BNO持有人可獲5年居留權；如在英國留居5年後，將可申請定居身份（Settled status），再待滿一年後可成為英國公民。

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