【數碼轉型】施耐德電氣推開放式API　簡化邊緣管理

▲ 施耐德電氣近日宣佈，其雲端軟件EcoStruxure IT Expert，亦推出首個開放式應用程式介面（API），讓IT解决方案供應商及終端用戶能夠將能源及關鍵基建監控平台，無縫整合至任何其優先選用的管理系統中。

數碼世代下，開放應用程式介面（API）將能助各系統連結，施耐德電氣近日宣佈，其雲端軟件EcoStruxure IT Expert，亦推出首個開放式應用程式介面（API），讓IT解决方案供應商及終端用戶能夠將能源及關鍵基建監控平台，無縫整合至任何其優先選用的管理系統中。

施耐德電氣透過推出EcoStruxure IT Expert API，為管理分散式IT基建的IT解决方案供應商，及終端用戶簡化邊緣管理。該方案現新增開放式API功能，持續提升平台靈活性。用戶可透過管理本地數據庫及建立個人化應用程式來應付任何轉變。此外，用戶亦可輕易獲取能源消耗及基建資源的數據，並更改設定，以提升效率及可持續性。

▲ EcoStruxure IT Expert API可助第三方整合，即把EcoStruxure IT平台整合至客戶的現有系統中，透過監控能源及關鍵基建，減低系統故障風險。（法新社圖片）

迅速檢視狀態 發出警報

據了解，EcoStruxure IT Expert API可助第三方整合，即把EcoStruxure IT平台整合至客戶的現有系統中，透過監控能源及關鍵基建，減低系統故障風險。提高即時可視性，透過客戶的首選系統存取關鍵基建數據，迅速檢視其目前狀態，以確定是否需要發出警報。

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此外，利用警報、庫存、感應器及定位系統所獲取的數據作出關鍵決策，同時協助合作夥伴向客戶提出預先建議，更智能化、以數據主導的決策。其次，從能源及關鍵裝置中擷取相關數據，並加入至現有或全新儀表板中，從而能夠新增更詳細的指標。除中國內地以外，EcoStruxure IT Expert API現已可於全球各地應用。

責任編輯：李彥煒