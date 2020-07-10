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【港股追蹤】小米等足2年終浮面　股價還可以去多遠？

股樓投資 15:44 2020/07/10

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小米集團（01810）延續近期強勢，今日繼續逆市上升，一度升至17.5元，重回招股價之上。截至2時半，最新報16.9元，升0.4%，成交額43.6億元。小米IPO股東等待2年，股價才重見家鄉，之後還能夠走多遠？

2018年7月，小米以每股17元定價掛牌，成為首隻同股不同權的新經濟股。創辦人雷軍當時更曾豪言，要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍」，即股價要升上34元。不過，現實卻不似預期，小米股價除上市初期上過22.2元外，之後輾轉下跌，去年9月最低見過8.28元。

相關文章：【港股追蹤】吉利逆市開車　多重利好因素反映晒未？

不過今年股價見到起色，踏入7月份，至今升逾30%，今日更一度升穿17元，重上水面。小米的利好因素，首先，以其市值逾4,000億元，加上上市已逾2年，有機會在8月份恒指換馬時被納入成分股。

其次，集團在印度業務愈做愈大，現時是當地最大智能手機品牌，雖然早前曾受中印關係緊張而令市場擔心，但隨著氣氛已緩和，加上小米在當地設廠生產，當地銷售的手機大部份都是「MADE IN INDIA」，相信受到的影響會較輕微。

相關文章：【港股追蹤】新經濟股狂潮　身家暴漲誰是大贏家？

近期不少新經濟股紛紛創新高，但小米現時才剛開始追落後，浮上招股價之上，距離歷史高位22.2元，仍有30%的上升空間，相信後市仍有力再上。

摩根士根利近日上調小米目標價至18元，維持「增持」評級；華泰金融首予小米集團「買入」評級，目標價18﹒5港元。

撰文 : 李兆明

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