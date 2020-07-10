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【港股追蹤】吉利逆市開車　多重利好因素反映晒未？

股樓投資 14:18 2020/07/10

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港股今日急跌逾500點，但吉利汽車（00175）逆市升，公司今日公布，向母公司吉利控股出售3間附屬公司股權，為成都汽車、寧波北侖及寧波吉寧100%權益，共涉資近8.4億元。截至1時半，股價報17.28元，升2%，成交額22億元。

吉利股價自7月初由12.2元水平起跑，不足2星期升幅逾40%，主要有幾大利因素。

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首先，吉利股價最大的催化劑，是申請回A股科創板上市，早前已公布計劃發行不超過17.31億股股份，即不超過公司擴大後股本15%，現時集團進一步公布何時正式招股。且看另一隻到科創板上市的中芯國際（00981），股價今年已升2.4倍，科創板網上招股錄得超額認購566倍。

其次，吉利本身業務亦見復甦，在內地新冠疫情逐步緩和後，早前公布未經審核之6月份總銷量為11.01萬輛，按年升21%，按月升1%；當中8,750部為新能源和電氣化汽車。

相關文章：【港股追蹤】第二大股東要求召開特別股東大會　思捷復牌股價最多升逾倍

吉利近期升幅頗急，但睇返今年以來股價上升約14%，未算太瘋癲，而且多家大行近期亦唱好。富瑞報告指出，吉利首季度收入及盈利預期將下跌18%及21%，但應已見底，尤其6月份銷售數字增長強勁，對下半年及明年展望正面，因此大幅調目標價55%至22.6元，評級維持「買入」。

花旗估計內地乘用車零售銷售於今年第三季可按年回升11.2%，第四季可回升10%，對行業下半年及明年看法正面，吉利為該行的行業首選，維持「買入」評級，目標價更由20元上調至30元。與現價相比，仍有73%上升空間。

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吉利現價計2021年預測市盈率（PE）僅約14倍，估值不算昂。技術走勢上，短期升幅或過急，拋離10天線稍遠，或要在高位略為整固，待股價貼近10天線後再開車。中長線而言，股份在10元至19元之間橫行已逾1年半，若能突破，後市樂觀可上望28至30元。

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