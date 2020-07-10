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公關堅守溝通橋樑角色　迎接媒體轉變

商業 13:34 2020/07/10

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奧美公共關係董事總經理石嘉麗（Clara）建議，公關應兼顧傳統媒體及網上社交媒體，以便掌握不同資訊，迅速應對危機。（黃建輝攝）

不論大品牌或是中小企，不少企業都會借助公關公司與外界聯絡溝通，協助建立形象。奧美公共關係董事總經理石嘉麗（Clara）認為，公關的職責除了是守護品牌和聲譽外，亦要堅守原則，以專業態度與不同持份者溝通。她建議，公關應持開放態度學習不同的變化，從而掌握公關危機管理技巧。

公共關係主要從事組織機構信息傳播，關係協調及形象管理事務的諮詢、策劃、實施和服務的管理。同時為香港公共關係專業人員協會顧問的Clara表示，香港公關業在多年前仍屬新行業，當時香港大部分的公關公司都是以外國企業為主。不過，在過去20多年間，除了有不同的本地公關公司冒起，而外國企業亦有增無減。

公關角色日益重要　獨立思考助「拆彈」

談及外企及本地企業的分別，她表示，外企多數有專責不同行業的團隊，如財經及科技等。「以科技團隊為例，部分成員有多年於資訊科技業工作的經驗，熟悉行業的發展。」她續指，今時今日公關需兼顧的工作範疇眾多，不少企業都有內部的公關團隊，以及會向外聘請公關顧問協助處理傳訊工作。

惟Clara指出，不少人對公關工作存有誤解，常誤會公關是在企業出事時要見招拆招甚至「背黑鍋」，或是為企業籌備不同活動。她強調，公關的使命是守護品牌和聲譽，成為各界之間的溝通橋樑。

提供專業意見　助客戶建形象

近年網絡資訊影響力有增無減，當中有不少存有誤導成分，甚至有人刻意發放假消息。而公關就會提供專業意見及為品牌客戶作出澄清，以協助對方建立形象。Clara強調，公司早在10多年前已有團隊負責應對相關資訊，並會堅持以誠信及專業助建品牌形象。「曾有客戶提議，在找『打手』在網上散播輿論，或是出事後為客戶『頂罪』，其公司都一一拒絕。」她續指，公關的工作必須建基於事情的真實性，預防「關公災難」或敢於承認錯誤，而不是單向順從客戶要求。

至於如何成為出色的公關，Clara認為需要靈活變通、有膽識、具好奇心及有創業家精神等。同時，公關在這新媒體時代，裝備自己迎接不同挑戰。「以往只有報章、電台及電視等傳統傳媒，時至今日，社交平台及網上資訊亦已成為不少人獲取資訊的途徑。作為公關，必須掌握這個變化。」然而她坦言，有部分公關仍未能適應這改變。

須靈活變通　有膽識具好奇心

Clara表示，公關是少有需要左右腦並用，兼顧分析及創意的行業。發掘人才時，Clara會着重其溝通及應對危急情況的技巧。「除了學業成績和資歷外，心理質素亦非常重要。如方案被拒絕應怎麼辦？若然突然出現逆境或困難時怎走出困局？公關正正就是要懂得面對不同的情況。」她比喻，公關猶如「行為科學家」，一方面要藉大數據分析及預測，同時要思考如何恰當地向公眾表達信息。

記者：楊匡然

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