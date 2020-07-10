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【美國疫情】增逾6萬確診 染疫ICU總監批不戴口罩自私

環球社會熱點 13:33 2020/07/10

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美國疫情持續惡化，路透社報道，美國周四（9日）新增6.05萬人確診新冠肺炎，再創單日確診新高。美國人不斷被告知採取預防措施，已感到厭倦，而戴口罩與否亦被視為政治表態。總統特朗普明言，下次到訪美軍醫學中心會戴口罩。確診的ICU總監批評，目前仍不願戴口罩的人很自私。

周三（8日）新症為6萬宗，周四增幅輕微擴大。全國41州或逾80%州在過去2周的感染人數增加，不同地區對重啟經濟的分歧加劇，聯邦政府與地方政府的政令也不同。

【澳洲疫情】悉尼現「中產災難」 財政最受疫情打擊

【澳洲疫情】擬限制國民入境 公共房屋群組陸續確診

美國總統特朗普（Donald Trump）一直以來都避免在公開場合戴口罩，稱自己下次到訪華盛頓郊區的美軍醫學中心時會戴口罩。他解釋：

「你在醫院裡（戴口罩）......是非常恰當的事。我戴口罩沒問題。」

【疫情焦點】全球逾1200萬新型肺炎　刺針文章稱退出世衛損美國

邁阿密（Miami）的綜合醫院Jackson South Medical Center深切治療部總監Andrew Pastewski表示，令人沮喪的是，很多人仍願戴口罩，又指他們很自私，令醫護人員承受更大的風險，他更因此感染新冠肺炎。

他續稱：

「我們正處於風險之中，其他人不願做任何（防疫）措施......事實上，他們積極地傳播這種病毒。」

在重災區佛州，一位住在奧蘭多、在士多工作的女士指，店內只有近半員工佩戴口罩。她認為，不戴口罩的人試圖令一切看起來正常，但事實並非如此，並形容「太瘋狂了」。

【美國疫情】專家料大選前死20萬人 確診月內破400萬

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記者：韓羚

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