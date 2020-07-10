【品牌有段古】TikTok撤港　憑甚麽風靡全球？

▲ TikTok單計今年第一季，下載量已超過3億。（法新社圖片）

社交平台抖音（海外版為TikTok）撤出香港，而受中印衝突事件不斷升溫，印度更是禁止民眾使用TikTok及微博等，來自中國的手機應用程式。綜合媒體報道，TikTok單計今年第一季，下載量已超過3億；而抖音和TikTok在Google Play和App Store的下載量，則超過20億。

TikTok可以製作15至1分鐘或更長的短片，平台設有多款音樂、特效等，當中同時備有濾鏡，即使用家妝容較淡，或不甚滿意拍攝的模樣，亦可隨意修正，根據用家喜好而決定。

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不過，為何TikTok受全球歡迎，小編整理2個原因：

1. 製作短片簡單、內容洗腦

用家只要按平台提供的音樂，開啟拍攝功能，便可隨音樂做出任意的動作。幾年前便有一首「洗腦歌」《學貓叫》，被大量用家配以不同舞蹈動作，拍攝大量短片。

2. 短片內容多元化

除了簡單搞笑的短片外，平台還有一群職業的用家，以拍攝不同類型的短片，賺取廣告費等收益。而該些用家或會因應潮流需要，製作時興的內容，包括美食製作等。

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不過，最終的原因仍離不開帶給用家和觀眾有趣的體驗。一般而言，平台主要都是有趣、輕鬆內容，而都市人在生活、工作、學業上的壓力頗大，平台便提供一個休息空間予大眾。

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責任編輯：馬意文