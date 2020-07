【美國疫情】佛州醫院爆滿「似日日有巴士炒車」

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情嚴峻,全國逾300萬人確診,周四(9日)單日確診再次突破6萬人,累計超過13萬人死亡。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西直言,部分州分疫情反彈,是急於重開的代價,更點名批評佛羅里達州。當地日增確診9000宗,有流行病學家形容,醫院床位短缺程度似每天都發生一次巴士交通意外,醫院陸續爆滿。

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西( Dr Anthony Fauci)接受訪問就時直言:

「有些時候,政府已有明確指引和建議,讓各州分小心謹慎地重開,但總會有些州分會跳過某些步驟,急著重開。」

("There are some times when despite the guidelines and the recommendations to open up carefully and prudently, some states skipped over those and just opened up too quickly.")