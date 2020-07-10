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【美國疫情】佛州醫院爆滿「似日日有巴士炒車」

環球社會熱點 14:34 2020/07/10

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美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西直言，部分州分疫情反彈，是急於重開的代價，更點名批評佛羅里達州。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，全國逾300萬人確診，周四（9日）單日確診再次突破6萬人，累計超過13萬人死亡。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西直言，部分州分疫情反彈，是急於重開的代價，更點名批評佛羅里達州。當地日增確診9000宗，有流行病學家形容，醫院床位短缺程度似每天都發生一次巴士交通意外，醫院陸續爆滿。

【美國疫情】蓬佩奧：美國為世界抗疫領袖

【美國疫情】專家預測：大選前會死20萬人 累計確診月內破400萬

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西（ Dr Anthony Fauci）接受訪問就時直言：

「有些時候，政府已有明確指引和建議，讓各州分小心謹慎地重開，但總會有些州分會跳過某些步驟，急著重開。」

("There are some times when despite the guidelines and the recommendations to open up carefully and prudently, some states skipped over those and just opened up too quickly.")

佛羅里達州是其中一個重災區。該州現時平均日增確診個案9000宗，遠超上月日增1000宗的程度。當地醫院開始爆滿，該州有207個深切治療部，截至周四（9日），有45間醫院爆滿，另有一半醫院床位使用率已達9成。

【美國疫情】特朗普造勢會或惹禍 累當地單日確診創新高

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佛羅里達州一間醫院的首席流行病學家辛諾特（John Sinnott）形容：

「當醫院、醫護談及醫院床位突然爆滿時，通常是跟個別意外、事件有關。我們現在就似每天都發生一次巴士交通意外，住院人數每日不斷增加。」

（"When hospitals and health care assistants talk about surge capacity, they’re often talking about a single event. But what we’re having now is the equivalent of a bus accident a day, every day, and it just keeps adding."）

記者：葉芷樺

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