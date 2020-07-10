【美團股價】美團擬拓到會業務 傳將新設「團餐」獨立部門

▲ 美團傳將成立團餐部門，拓展到會業務。

內地傳媒引述消息指，美團點評 （03690） 擬成立團餐業務部門，負責到會業務。美團去年下半年已推出相關服務，惟主要集中在北京、上海等地區，並且只是作圍小範圍的先行，似乎正在試水溫。惟消息指，美國已於今年5月成立團餐孵化中心，將會成獨立的團餐部門。

報道稱，該部門歸屬到家事業群下的外賣事業部，由陳曦擔任負責人，向外賣事業部產品負責人崔宇青匯報。報道又引述接近美團的消息人士稱，美團在多人用餐場景的業務基礎相對薄弱，為了補齊短板會重新構思業務流程與服務模式，並希望由小體量多人餐向大體量多人餐滲透驗證。

美團的團餐業務料主要服務對象為「中小數量員工餐」，標準用餐人數在5至10人以上，屬於「小團餐」業務範疇，目前其合作商家多數為大品牌商戶。

美團股價升0.38%，報210.60元。

順豐亦擬拓到會業務

除了美團外，順豐５月時亦推出了「豐食」小程序，開始試水企業員工團餐外賣服務。順豐當時表示，「豐食」上綫的初衷是在疫情期間解決自己企業內部員工的用餐問題。

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