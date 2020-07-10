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【新股IPO】歐康維視半日逆市賺逾萬 揭生科股炒供求方程式

金融經濟 13:48 2020/07/10

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港股新股冲繼續熾熱，今日7隻新股齊發，大部分錄得可觀升幅。生物科技新股續領風騷，其中歐康維視生物 （01477） 早段曾升近2倍，一手帳面賺逾萬元。生科新股跑出，除了延續生科股熱，亦是炒股份供求令股價飈升。

今日7隻新中，有兩隻新科股同時登場，除了歐康維視，另一隻永泰生物 （06978） 亦曾升近5成。

歐康維視更曾爆升近2倍，其後升幅稍回，半日報37.8元，較招股價14.66元升1.6倍。以每手500股計，半日一手帳面賺11,570元。

歐康維視招股熱爆 超購1800倍

歐康維視與另一隻電子煙新股思摩爾國際 （06969） 成為今日新股市場焦點，思摩爾半日升1.3倍，一手勁賺15,700萬，暫為今年以來新股首日「賺錢王」。

至於歐康維視，招股時已反應熱爆，公開發售錄得超購1,896倍，為今年新股「超購王」第二位，僅低於3月上市的燁星集團 （01941） 的超購1,947倍。歐康維視的一手中簽為5%，要認購300手才穩獲一手，可謂一手難求。

一如其他的熱爆新股，歐康維視首日掛牌亦爆炒，主要炒作股份供求。歐康維視今次全球發行1.06億股，由於公開發售反應熱爆，把部分國際配售的配額回撥，令最終公開發售部分獲分配5,296.5萬股股份，佔總發行量50%。

股份一手難求 半日換手率近9成

歐康維視今次上市的基石投資者陣容鼎盛，獲得富達基金及貝萊德基金等14名基石投資者支持，最終共獲分配5,285.35萬股股份，佔總發行量49.89%。基石投資者均有6個月的禁售期。

減除基石投資者部分，其他機構投資者只能瓜分餘下的11.15萬股。在股份嚴重供不應求下，推高歐康維視的股價。

在減除基石投資者的禁售部分，歐康維視首日可供交易的股份約為5,307.65萬股份。截至半日，歐康維視成交約20億元，或4,800萬股，即9成可買賣的股份已換手。

歐康維視半日每手賺逾萬元，事實上今年以來生科新股普遍首日獲利，除歐康維視，沛嘉醫療 （09996） 及及康方生物 （09926） 分別首日每手帳面賺約萬元及8,000元。生物能勁賺主要是由於近期新科股熱爆，以及新科股的每手入場費普遍較高。

 

 

責任編輯：錢家鋒

歐康維視生物－B（01477） IPO 香港股票 生物科技

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