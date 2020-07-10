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【阿里旗下】餓了麼業務升級轉型不止送餐　無意獨立上市變美團？

金融經濟 15:21 2020/07/10

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阿里巴巴（09988）旗下外賣配送平台擬將業務升級轉型，由送餐平台變成配送平台。

美團點評 （03690） 持續破頂，市值突破萬億元，美團在內地最大對手－阿里巴巴 （09988） 旗下本地生活服務的「餓了麼」擬將業務升級轉型。阿里巴巴集團合夥人、阿里本地生活服務公司總裁王磊在綫上舉行的品牌升級會中宣布，餓了麼未來不止是送餐平台，會通過服務升級，來打造消費者的「身邊經濟」。

被問及會否考慮獨立上市，王磊稱，餓了麼暫時沒有獨立上市計劃，集團對本地生活服務（即餓了麼和口碑）從未討論上市問題，認為現時該領域處於早期發展階段，集團會繼續支持發展。

在餓了麼手機應用程式改版後，團購、非餐飲玩樂和同城零售業務在首頁上與外賣併行排列，對用戶進行引導。王磊續表示，餓了麼的標語也會從「好而不貴，有滋有味」變成「愛甚麼，來甚麼」，並啟用「95後年輕男孩」王一博為品牌代言人。

王磊指出，整個新冠疫情對商家服務形態、消費者習慣都產生了深遠影響，一些商家疫情期間的外賣收入佔比從10%、20%上升到60%以上，「消費者的習慣從遠場電商轉變為近場電商」。餓了麼也在此期間加強了商超便利、蔬菜水果、醫藥健康、鮮花綠植等品類的供給。

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