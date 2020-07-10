傳哈薩克爆發不明肺炎 　哈薩克衛生部：假新聞！

新冠肺炎還在持續蔓延，中國駐哈薩克大使館周四（9日） 提醒在哈中國公民，注意防範當地不明肺炎。 不過哈薩克衛生部已於周五（10日）發表聲明，否定中方指該國出現「不明肺炎」的說法，指該說法是「假消息（Fake News）」。

中國駐哈薩克大使館周四發出提醒，指哈薩克爆發「不明肺炎」，半年內內已經導致1,772人死亡，僅上月就有628人死亡，當中包括中國公民。中方 並強調稱， 該病毒致死率遠超越新冠肺炎。 6月中旬以來阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市肺炎發病率較同期顯著升高，截至周四，三地已有近500人感染、30多人病危。

不過哈薩克衛生部周五（10日）發表聲明，兩度否定中方指該國出現「不明肺炎」的說法，強調其細菌、真菌和病毒性肺炎感染的統計數據（其中包括原因不明的病例），都符合世界世衛指導方針，「一些中國媒體所稱哈薩克出現一種新型肺炎的信息是錯誤的」。

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自5月11日結束全國緊急狀態後，哈薩克疫情嚴重反彈。為遏制疫情蔓延，當地自上周日（5日）起重新實施強化隔離措施，為期14天。截至周五（10日）， 哈薩克新冠肺炎累計確診病例超過5.4萬例，死亡案例264宗。

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