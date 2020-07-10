【美國疫情】單日新增病例逾六萬宗　累計逾1.1萬名孕婦確診

根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據指，截至周五（10日）上午8時 ，全球新冠累計確診病例逾1222萬例，累計死亡逾55萬例。

美國單日新增確診病例突破6萬宗， 累計確診數字突破311萬，死亡人數則超越13萬， 當中得克薩斯州、加利福尼亞州、以及佛羅里達州新增感染數字均創新高，而亞利桑那州疫情亦重燃，新增加4,057例確診。

疾病控制與預防中心（CDC）表示 ，自疫情爆發以來， 全美 有11,312名孕婦 感染新冠病毒，當中 有3,252名婦女住院治療，31人死亡。另外數據中發現，拉美裔 婦女所佔比例過高， 有4,553名女性是拉美裔，2,140名是白人。

相關文章：【美國疫情】紐約四分之一租客 自三月起無力支付租金

美國總統特朗普周二（7日）堅決表示，美國「永不關閉」（we’ll never close），更透露出有意在疫情惡化之際，推動各州重啓。

相關文章：拜登：「勞工階級需要我」 將終結「股東資本主義時代」

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！