【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發

▲ 香港新冠肺炎疫情爆發第三波，教育局宣布全港下周起停課，提前暑假。

香港新冠肺炎疫情第三波爆發，港府今日公布新增38宗確診，32宗為本地個案。教育局局長楊潤雄宣布，全港中小學幼稚園下周一（10日）起提早放暑假。惟學校中小學仍可彈性選擇在下周繼續小五呈分試、中一入學前香港學科測驗；但學校亦可選擇延後考試。

楊潤雄指，若學校已安排小五學生下周考呈分試，可自行決定按照原定計劃進行或是延後；如若學校早已將小五呈分試安排在9月進行，提交呈分試的日期可延至10月20日。

中一入學前香港學科測驗仍會按計劃在月14日進行，惟學校可選擇不參與，最遲要在13日中午12時前通知教育局。而中三選科試及中五預備公開考試，同樣也由校方自行決定是否在下周進行。

楊潤雄表示，由於今日為周五，且不少學校只上半日課，目前或已下課，學校未必能即時安排提前暑期，故校方亦可安排讓學生分批回校，處理如派發功課等事宜。他續指，學校暫時仍應保持校舍開放照顧回校學生。

單日增32宗本地確診

本港今日錄得32宗本地確診，今早起消息已盛傳涉及新群組感染，有11宗個案與水泉澳邨明泉樓有關，昨日起水泉澳邨明泉樓多名居民送院，部分人初步確診，被送至不同醫院。

綜合近期疫情消息，多名新冠肺炎患者與佐敦新發茶餐廳的士司機群、港泰護理中心、坪石彬記有關。

港府周四（9日）公布，單日新增34宗本地個案中，23宗為港泰護理中心個案，至今累計1365宗確診及1宗疑似個案。

港府昨日已宣布，周六（11日）凌晨起重新收緊社交距離措施，包括限制食肆每枱不多於8人，餐廳最多只可上座6成常設座位，健身中心、卡拉OK及派對房間人數由16人收緊至8人，為期14日。

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