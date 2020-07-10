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【新股IPO】思摩爾升1.2倍、中國波頓挫13% 　為何煙草股表現分化？

金融經濟 12:39 2020/07/10

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電子煙概念有的炒？

電子煙巨頭思摩爾 （06969） 首掛表現十分搶眼，早段飆升1.2倍，午間收市報28.1元，湧入熱資62億元。但港股同類行業的表現分化，麗年國際  （09918） 上揚約5%，天長集團  （02182） 倒跌1%；中國波頓  （03318） 挫逾13%，中煙香港 （06055） 挫6%。

雖然同為煙草股，但實際上分屬不同垂直領域，煙草行業細分為傳統卷煙和電子煙。思摩爾首日股價大漲點燃「電子煙概念」，而麗年國際和天長集團均是電子煙領域，因此受惠，天長集團早段曾升逾1%，惟乏力回落。另一邊廂，傳統卷煙的中國波頓和中煙香港則黯然失色。

由於全球多個國家的煙草稅普遍在60%至85%區間，因此香煙價格較電子煙昂貴。電子煙只需要一支形似USB的霧化器管和液化煙彈就可以隨時隨地使用，煙彈有多種口味選擇，一個彈頭相當三包煙。因此近年來頗受全球年輕人歡迎，多家大型煙草公司Jupier Research LLC、日本煙草等也推出不同電子煙品牌。

根據思摩爾招股書披露，儘管目前煙草行業仍由卷煙佔據主導地位，電子煙市場份額僅佔4.2%（2019年），但市場調查機構弗若斯特沙利文預計，2024年市佔比可達到9.3%；2025年，電子煙人數增至8960萬人。電子煙市場目前滲透率較低，仍有想象空間。

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