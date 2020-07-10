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【澳洲疫情】悉尼現「中產災難」 財政最受疫情打擊

環球經濟金融 12:36 2020/07/10

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【澳洲疫情】悉尼現「中產災難」 財政最受疫情打擊

澳洲疫情反彈，悉尼的中產、專業人士在財政上最受打擊。悉尼內城區近郊地方的專業人士面臨最大的經濟損失，因工時減少、薪金下跌，甚至裁員，政府的補貼措施不足以彌補他們的損失。分析師形容，這是悉尼的「中產災難」（Middle-class disaster）。

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諮詢公司Taylor Fry以數據繪製了一份財政影響地圖，顯示病毒對近郊家庭的影響。紅色表示最受打擊的家庭；綠色表示郊區家庭，政府的刺激措施足以彌補其經濟損失。

雖然厄斯金維爾（Erskineville）失業人數比所屬的新南威爾士州的平均低20%，但是悉尼唯一「深紅」的郊區。該地區很多人從事工程、高等教育和廣告業。

【澳洲疫情】限制國民入境 公共房屋群組陸續確診

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新南威爾士州前議員、Taylor Fry總監高沃德（Pru Goward）指出，中產家庭較貧困家庭更易感受到今次疫情帶來的影響，與1930年代的大蕭條非常不同。

Taylor Fry所長格林菲爾德（Alan Greenfield）解釋，收入中至高的人士在疫情下的財政「最脆弱」，因為減薪或工時減少與政府補助不成比例，補助難彌補損失。他補充，在過去數周，數以千計的裁員是來自會計、法律等專業領域，被裁員工的年薪介乎5萬至10萬澳元（約27萬至54萬港元）。

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記者：韓羚

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