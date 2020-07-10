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【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享）

金融經濟 13:42 2020/07/10

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踏入7月，港股明顯大成交向上突破，恒指已由3月低位反彈逾兩成，並升越俗稱「牛熊分界綫」的250天綫，出現兩大技術牛市訊號，尤其一眾新經濟股大熱爆升。不少股民入市大賺，街頭議巷更開始出現「炒股好過打工」之說，令人關注港股是否再有「散戶化」趨升。

...

欄名 : 交易講場

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