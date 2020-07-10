【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享） 金融經濟 13:42 2020/07/10 分享： 踏入7月，港股明顯大成交向上突破，恒指已由3月低位反彈逾兩成，並升越俗稱「牛熊分界綫」的250天綫，出現兩大技術牛市訊號，尤其一眾新經濟股大熱爆升。不少股民入市大賺，街頭議巷更開始出現「炒股好過打工」之說，令人關注港股是否再有「散戶化」趨升。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享） 2020/07/09 【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享） 【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享） 2020/07/08 【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享） 【A股牛市】官媒齊聲降温 拆解A股撐經濟思維（訂戶專享） 2020/07/07 【A股牛市】官媒齊聲降温 拆解A股撐經濟思維（訂戶專享） 中芯A股定價大折讓 港股價憑什麼續爆升？（訂戶專享） 2020/07/06 中芯A股定價大折讓 港股價憑什麼續爆升？（訂戶專享） 【A股破頂】A股創1年高 港股爆上還會遠嗎?（訂戶專享） 2020/07/03 【A股破頂】A股創1年高 港股爆上還會遠嗎?（訂戶專享） 香港交易所（00388） 生物科技 經濟 美股 A股 香港股票 新經濟 KOL 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入