【香港疫情】疫情再爆查詢倍增　CareGuard加推中童及成人口罩每個低於2元（附訂購連結）

▲ 卓焺有限公司指，近日客人查詢倍增，故加推第二批CareGuard 中童口罩，更同步推出成人口罩。（CareGuard提供圖片）

近日本港新冠肺炎疫情再爆，再次掀起口罩熱。港企卓焺有限公司指，近日多了1倍客人查詢口罩的供貨量及開賣日期，故決定加推第二批CareGuard 中童口罩，是次更同步推出成人口罩。公司已於周三（8日）在Facebook及官網上載訂購表格，預計將於7月20日閞始發貨。（按此訂購）

【香港疫情】疫情升溫再掀口罩熱 口罩商設期間限定店售現貨

卓焺指，由於兒童口罩報廢率高，加上工資貴，早前首批每盒30個售54元是「蝕住賣」，故打算提升至60多元，但考慮到近日疫情升溫，最後以成本價59元發售，另外成人口罩售58元，希望每個港人都能負擔得到。

【口罩供應】CareGuard兒童口罩高透氣PFE 93% 5月21日上午9時開賣54元30個

近月愈來愈多港產口罩供應市面，會否影響口罩銷售情況？卓焺表示，現時疫情再爆使口罩需求增加，加上CareGuard 口罩價錢相宜和符合國際標準，不擔心滯銷。

▲ CareGuard 中童口罩（CareGuard提供圖片）

【香港疫情】原材料降價 尚芳每個口罩價格回落2.8元

CareGuard 中童口罩

產地：香港

認證：通過SGS測試；PFE 93%

呎寸：145mm x 95mm

數量：每盒30個獨立包裝，連60條硅膠耳帶

售價：59元

CareGuard 成人口罩

產地：香港

認證：ASTM Level 1；BFE95%；PFE95%

呎寸：175mm x 95mm

數量：每盒30個一包， 固定彈性耳帶

售價：58元

記者：朱悅瀅