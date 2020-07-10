調查：憑創新奪冠？　Samsung連續9年奪亞洲最佳品牌

▲ Samsung憑着創新等因素，奪得亞洲最佳品牌。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情下，有品牌減少活動，降低營運開支；又有品牌藉機會增加活動，提高曝光率，搶佔市場份額。雜誌Campaign Asia-Pacific和市場研究機構尼爾森（Nielsen），近日發布「2020 ASIA's Top 1000 Brands」報告顯示，三星電子（Samsung）連續9年奪得「亞洲最佳品牌」。

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據《韓聯社》報道，Samsung在5個領域均奪得第一名，分別為當地最具影響力的品牌、可持續品牌、移動終端、電視、智能家庭；而在電腦、家庭音響、廚房家電、可穿戴設備技術等領域，則位列第二名。

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報告更提及，Samsung憑着創新等因素，奪得亞洲最佳品牌，例如推出的折疊智能手機「Galaxy Fold」。至於亞洲最佳品牌的其他排名，分別依次序為蘋果（Apple）、松下（Panasonic）、LG等。

是次調查以亞太區14個國家和地區，向共8,400名消費者，查詢在家電、零售、飲食、金融等15個行業中，最信賴的品牌。

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責任編輯：馬意文