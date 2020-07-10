  • 31°C
香港時間 : 2020710日 (五) 13:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

調查：憑創新奪冠？　Samsung連續9年奪亞洲最佳品牌

商業 12:19 2020/07/10

分享：

Samsung憑着創新等因素，奪得亞洲最佳品牌。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情下，有品牌減少活動，降低營運開支；又有品牌藉機會增加活動，提高曝光率，搶佔市場份額。雜誌Campaign Asia-Pacific和市場研究機構尼爾森（Nielsen），近日發布「2020 ASIA's Top 1000 Brands」報告顯示，三星電子（Samsung）連續9年奪得「亞洲最佳品牌」。

Samsung Galaxy S20跨界企劃　應用5G技術夥Dear Jane拍片

據《韓聯社》報道，Samsung在5個領域均奪得第一名，分別為當地最具影響力的品牌、可持續品牌、移動終端、電視、智能家庭；而在電腦、家庭音響、廚房家電、可穿戴設備技術等領域，則位列第二名。

【向Apple學習】Samsung手機將不再隨機配備充電器

報告更提及，Samsung憑着創新等因素，奪得亞洲最佳品牌，例如推出的折疊智能手機「Galaxy Fold」。至於亞洲最佳品牌的其他排名，分別依次序為蘋果（Apple）、松下（Panasonic）、LG等。

是次調查以亞太區14個國家和地區，向共8,400名消費者，查詢在家電、零售、飲食、金融等15個行業中，最信賴的品牌。

【每日焦點】Apple送AirPods耳機優惠　三星手機將不配備充電器

責任編輯：馬意文

相關文章

【疫市營商】香港電腦通訊節　8項防疫措施抗疫
2020/07/09
【疫市營商】香港電腦通訊節　8項防疫措施抗疫
【疫市營商】電腦節8月如期舉行　兩項措施促銷情助企業散貨
2020/07/09
【疫市營商】電腦節8月如期舉行　兩項措施促銷情助企業散貨
【防疫措施】卡塔爾航空提升防控措施　為乘客免費提供防護套裝
2020/07/09
【防疫措施】卡塔爾航空提升防控措施　為乘客免費提供防護套裝
【新冠肺炎】中小企暫未計劃重啟「在家工作」　因欠缺「帶頭者」
2020/07/09
【新冠肺炎】中小企暫未計劃重啟「在家工作」　因欠缺「帶頭者」
疫情 家電 零售 行業 尼爾森 亞洲 Samsung Panasonic Apple LG

上一篇文章

【疫市營商】疫情下企業收入大減　推折扣拓網銷

下一篇文章

【疫市擴張】疫情轉危為機　匈牙利廉航Wizz Air逆市擴張
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【書展2020】疫情下書展如常舉行　一文解答突發情況如何處理？
【書展2020】疫情下書展如常舉行　一文解答突發情況如何處理？
【疫市營商】電腦節8月如期舉行　兩項措施促銷情助企業散貨
【疫市營商】電腦節8月如期舉行　兩項措施促銷情助企業散貨
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【香港疫情】專家建議重新規管食肆　每枱限4至8人
【香港疫情】專家建議重新規管食肆　每枱限4至8人
【新冠肺炎】中小企暫未計劃重啟「在家工作」　因欠缺「帶頭者」
【新冠肺炎】中小企暫未計劃重啟「在家工作」　因欠缺「帶頭者」
【保就業計劃】政府公布第三至五批僱主名單　中原地產獲逾億補貼（7月7日更新）
【保就業計劃】政府公布第三至五批僱主名單　中原地產獲逾億補貼（7月7日更新）