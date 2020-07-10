【新冠肺炎】消息：教育局今日將宣布全港學校停課

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，消息指，教育局決定全港學校下周停課，稍後會有公布。

近日本地有學生染疫或家長初步確診的學校，已自行停課，亦有多間中小學自行宣布提早放暑假，以防學生聚集增加感染風險。

九龍區

九龍城浸信會禧年(恩平)小學在學校網站發布通告，指收到一位家長通知，其子女懷疑確診2019冠狀病毒病，已安排今天（10日）停課一天，為學校進行消毒清潔工作，學校會按照最初之校曆表安排，在7月12日起開始放暑假。

聖公會油塘基顯小學今早也向家長發布網上通告，指該校二年級有學生家長初步確診新冠肺炎，學生及家人正接受檢測及隔離14日。學校從今天起至下星期二（14日）停課，以便學校作全面徹底消毒及清潔，確保師生安全。

德望學校小學部有一名家長確診新冠肺炎，全校今（10日）起至周日（12日）停課3日，以便徹底消毒及清潔校園。

位於油塘的直資福建中學附屬學校，校方已完成所有教學工作及發回所有本年度需發放的獎項及教材後，家長便可自行決定是否讓子女回校，變相提早放暑假。

聖公會基顯小學一名學生家長確診新冠肺炎，學校今日（10日）會停課一天。

調景嶺優才書院有中五學生初步確診，停課一日，有關四年級考試及五年級呈分試的安排將另行通知。

何文田順德聯誼總會胡兆熾中學一名中二學生的家人確診新型肺炎，今明兩日停課，下星期一（13日）復課。

土瓜灣農圃道官立小學有學生家長剛確診新冠肺炎，家庭成員均已進入醫院接受觀察及檢疫，學校今天停課一天。