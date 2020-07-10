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首次劍指中國 何謂馬格尼茨基法案 美國新疆制裁子彈

環球政治 12:40 2020/07/10

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【中美角力】甚麼是馬格尼茨基法案 首次劍指中國 美國新疆制裁子彈

新疆議題再現中美關係對抗之中。美國中國就新疆制裁4名中方官員，更首次包括現任中共中央政治局委員，勢令中美關係火上加油。美國新疆制裁，雖以美國過去對付俄羅斯等其他國家的「馬格尼茨基法案」為基礎，但是呼應了特朗普早前簽署的「新疆人權法」而執行，更添一份特定針對中國意味。

  • 美國做了甚麼？

美國財政部周四（9日）宣佈，動用馬格尼茨基法案，制裁以下中方官員及機構，指控他們在新疆從事違反人權活動：

• 中共中央政治局委員、新疆自治區黨委書記陳全國
• 新疆公局廳廳長王明山
• 新疆人大常委會副主任朱海侖
• 新疆公局廳前黨委書記霍留軍
• 新疆公局廳

這是美國首次運用馬格尼茨基法案制裁中國。受制裁對象不得與美國從事金融交易，如在美持有資產會受凍結；霍留軍以外3名官員亦禁止入境美國。

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  • 馬格尼茨基法案是甚麼？

全球馬格尼茨基人權問責法（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act），是美國就人權議題制裁別國官員和機構的工具。

法案在2016年生效，以俄羅斯揭發稅務貪腐、在被捕拘押期間去世律師馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）命名。

馬格尼茨基法案規定，美國政府可對外國「違反人權或腐敗」人員和機構，實施凍結資產、禁止入境美國等制裁。

法案原是美國專門針對俄羅斯訂造，但其後亦運用到針對委內瑞拉、沙特阿拉伯、緬甸等多個國家的制裁，中國是最新一個。

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  • 新疆人權法角色是甚麼？

這是美國今次就新疆議題制裁中國的起源。如果馬格尼茨基法案是子彈，那新疆人權法就是槍，而這支槍乃特定針對中國訂造。

新疆人權法正式名為「維吾爾人權政策法」（Uyghur Human Rights Policy Act），法案今年5月在美國國會通過，美國總統特朗普6月簽署生效。

維吾爾人權政策法專門指控中國在新疆從事違反人權活動，要求特朗普政府提交報告列出相關官員和機構，並運用馬格尼茨基法案實施制裁。

法案更點名要求制裁中共中央政治局委員陳全國，特朗普政府今次制裁正正呼應了法案內容。

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  • 中國有何回應？

中國政府堅決反對維吾爾人權政策法，指美國扭曲和抹黑新疆人權狀況，粗暴干涉中國內政。

中方過去多次強調，新疆是中國反恐、去極端化鬥爭的首要地區，中國政府根據本國法律，在新疆採取建立再教育營等措施以來，當地已連續數年沒有再發生恐怖襲擊。

中方批評，美國在反恐問題上持雙重標準，形同為恐怖主義張目，嚴重破壞國際反恐合作，最終只會搬石砸腳，損害美國利益。

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責任編輯：方圓之

欄名 : 天下了然

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