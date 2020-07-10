【中印衝突】印度推Chinese App Detector　檢測手機內中國程式

▲ 印度「檢測中國Apps」（Chinese App Detector）上架迅速爆紅，再度引起印度網民的下載熱潮。

最近中印邊境衝突事件日漸升溫，事件導致兩國關係愈趨緊張，印度政府亦推出各項抵制行動，呼籲各界人士抵制中國產品，又下令禁止民眾使用抖音（TikTok）、微信、微博等中國手機應用程式。印度軟件公司曾在5月中旬推出「移除中國Apps」（Remove China App），不過卻被Google Play下架，但不到一個月後，另一款印度「檢測中國Apps」（Chinese App Detector）上架，迅速爆紅，再度引起印度網民的下載熱潮。

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Chinese App Detector 是由印度Workholics Infocorp 提供，用於檢測用戶手機中是否安裝了中國開發商的應用程式，然後由用戶自行決定是否移除，這樣就可以避免違反Google Play「禁止應用程式鼓勵或誘導使用者移除或停用第三方應用程式」的規定。

▲ 該應用程式操作簡單，用戶在點擊掃描後，如果顯示手機中有來自中國開發商的應用程式，下方就會即時告示用戶，有關應用程式和開發商的名稱。（Google Play截圖）

網民表示，該應用程式操作簡單，用戶在點擊掃描後，如果顯示手機中有來自中國開發商的應用程式，下方就會即時告示用戶，有關應用程式和開發商的名稱，方便用戶自行決定是否刪除。Chinese App Detector 上架至今，下載量已經超過70萬，獲得超過9000次評分，還有4.5顆星的評價。

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早於今月初，印度官方宣布封鎖 59 個中國應用程式，其中包括微信、抖音等熱門手機應用程式，又宣布不參與中共主導的「區域全面經濟夥伴協議（RCEP）」，並計劃根據新的投資政策審查大約50件涉及中國企業的投資計劃。此外，印度總理莫迪更於7月1日頒布「港區國安法」當天，退出微博，並刪除所有與中國國家主席習近平的合照。

責任編輯：施雯雯